Россияне перестают доверять ТВ и покупать автомобили. Резонансные новости недели

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16 мая 2022, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Томь или Тюмень? Какая разница?



Владимир Путин поменял губернаторов сразу в пяти российских регионах. Ушли со своих постов глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев.



Интересно, что в четырех случаях глав регионов сменили выпускники Школы госуправления РАНХиГС, которую курирует администрация президента РФ.



Так, в Томскую область заявлен замглавы президентского управления по внутренней политике Владимир Мазур. Кировской областью будет руководить начальник одного из департаментов администрации президента Александр Соколов. Марий Эл возглавил председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Место губернатора Рязанской области Николая Любимова занял глава Росстата Павел Малков. Руководителя Саратовской области Валерия Радаева сменил выходец из региона Роман Бусаргин, финалист конкурса «Лидеры России».



Тем временем назначение Владимира Мазура врио главы Томской области не обошлось без курьёза. Во время приветственной речи он дважды перепутал название вверенного ему Владимиром Путиным региона. Господин Мазур поблагодарил предыдущего губернатора Жвачкина, подчеркнув, что последний «чуть более десяти лет самоотверженно трудился на благо томичей и внес большой вклад в историю Тюменской области».



«Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков, очень порядочных, - заявил врио губернатора Томской области.





Андрей Воробьев: районы Донбасса восстановят за счет жителей Подмосковья.



В Московской области тоже есть губернатор. Зовут его Андрей Юрьевич Воробьев. На прошлой неделе он заявил, что за счет регионального бюджета будут восстановлены целых два района ДНР. Жителей Подмосковья об этом, естественно, никто не спрашивал.



«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь, и с дорогами, и с инфраструктурой», - сообщил Андрей Юрьевич.



Когда будет восстановлена Московская область от многолетнего бездействия местных властей, губернатор Воробьев не уточнил. Он также не рассказал и о том, когда в регионе завершится реформа по раздельному сбору мусора, запущенная несколько лет назад по инициативе президента Путина. Многое в этой истории остается неясно.





Эльвира Набиуллина и «военно-полевой» банкир.



Одним из заместителей главы Центробанка РФ (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной назначен Сергей Белов. Сообщается, что он несколько лет был начальником главного управления ЦБ во Владивостоке, а в последние месяцы руководил Департаментом полевых учреждений в Москве. Департамент отвечает за банковское обслуживание воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны.





Продажи легковых автомобилей в России рухнули почти на 80%.



Как известно, большинство иностранных автоконцернов, кроме китайских, официально объявили о приостановке продаж и производства в России. В то же время на фоне санкций отечественные заводы сталкиваются с проблемами выпуска автомобилей из-за недопоставок компонентов.



По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле продажи новых легковых машин и малотоннажных грузовых автомобилей в России рухнули на 78,5%. За четыре месяца с начала 2022 года продажи АвтоВАЗа снизились на 50%.



Тем временем по информации компании «Тинькофф Страхование», за два последних месяца в России в среднем на 30% подорожали автозапчасти. По некоторым позициям эксперты отмечают шестикратный рост розничных цен. Ситуация осложняется тем, что автодилеры заявляют о появившемся дефиците запчастей.





В России снизился уровень доверия к телевидению.



Международная рекламная компания GroupM «Accelerate research» провела исследование о медиапотреблении в России за март и апрель. Оказалось, что уровень доверия россиян к телевидению снизился: если 17 марта 33% респондентов называли телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных. Отмечается, что в опросе приняли участие более 1,7 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.



Вместе с тем, выросло доверие россиян к соцсетям, блогам и Telegram-каналам. Доля тех, кто выбирает эти источники информации, увеличилась с 19% до 23%.



Получается, что доверие к интернет-ресурсам и ТВ в России практически сравнялось.



