Работники «Коммунэнерго» стали заложниками неэффективного руководства компании

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16 мая 2022, 11:21

На днях общественность Кировской области всколыхнули сообщения о массовом сокращении энергетиков из «Коммунэнерго». Без работы остались 300 человек. Почему это произошло, рассказал заместитель генерального директора – директор филиала «Кировэнерго» Владимир Колесников, который знаком с ситуацией не понаслышке.

Суд доказал подлог

В 2019 году РСТ Кировской области было принято решение снизить тариф для «Коммунэнерго» на 135 млн в год. Компания с этим не согласилась и обратилась в суд. «Кировэнерго» было привлечено в качестве 3-ей стороны, так как является «котлодержателем» в регион. Все деньги, которые собирает энергосбытовая компания за передачу электроэнергии, сначала аккумулируются именно в «Кировэнерго», а потом распределяются по другим электросетевым организациям (всего в регионе их 24). Решение кировского областного суда, не удовлетворило никого, и все три стороны подали иски в апелляционный суд. В ходе процесса были назначены проверки, к которым привлекались эксперты из Высшей школы экономики, ВятГУ и других организаций. Прокуратура Кировской области проверяла фактическую протяженность линий «Коммунэнерго».

Экспертизы выявили серьезные нарушения при формировании тарифной заявки «Коммунэнерго». Во-первых, компания подавала в РСТ недостоверные сведения по протяженности электросетей, искусственно завысив данные на 10%. Во-вторых, были искажены сведения по сложности электрических сетей и, в-третьих, выявлен факт неправильного расчета численности сотрудников. Все это делалось для того, чтобы повысить тариф.

Тарифный вопрос

По решению апелляционного суда, РСТ дополнительно понизила тариф для «Коммунэнерго» еще на 141 миллион рублей. Итого минус 276 миллионов рублей в год к тарифу 2019 года. Исходя из понижения тарифа, РСТ приняла к учету среднесписочную численность работников в количестве 395 человек (до этого она заявлялась аж 960 человек). Кроме того, по решению суда у «Коммунэнерго» выявилось необоснованное обогащение в размере 247 миллионов рублей, которые компания должна вернуть «Кировэнерго».

Кому это выгодно

На первый взгляд может показаться, что вся эта ситуация в пользу «Кировэнерго». У конкурентов снижается тариф, идет под сокращение фактически треть персонала, да еще и возврат долга почти в 250 миллионов. Но все не так просто.

- 247 миллионов — это виртуальная сумма, которая пока существует только на бумаге, -

говорит Владимир Колесников. – Когда мы их получим, неизвестно. Но нам уже пришлось заплатить налог на прибыль с этой суммы. Кроме того, эта сумма должна идти на ремонт и модернизацию сетей, которые проходят в соответствии с планами и графиками, а фактически денег нет.

Еще один вопрос, который «Коммунэнерго» озвучивало в СМИ, – это якобы четырехмесячный долг за передачу электрической энергии.

- У нас есть договор, в котором четко прописаны все условия сотрудничества, - продолжает Колесников. - «Коммунэнерго» обязано предоставлять нам документы, в которых подтвержден объем переданной энергии, только после этого мы подписываем акт сверки и производим оплату. Никаких подтверждающих документов в настоящее время мы от них не получаем, соответственно возможности отплатить им услуги за передачу электроэнергии нет. Мы просто не знаем, за какой объем платить.

Сотрудники — заложники ситуации



Сегодня руководство «Коммунэнерго», вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться решить проблему, прикрылось своими сотрудниками, как живым щитом. Впрочем, им не привыкать. В 2020 году компания уже сократила более 100 человек. Тогда она ссылалась на финансовые трудности, а в конце года отчиталась о получении чистой прибыли в размере 80 миллионов. На одну чашу весов были поставлены люди, на другую – кошелек собственника. Перевес был явно не в пользу первых.

Что касается среднесписочного количества работников, то, по мнению специалистов, в «Коммунэнерго» оно всегда было сильно завышено. Для сравнения, в «Кировэнерго», которое обслуживает 67% всего энергетического комплекса региона, работает 2300 сотрудников. Если сравнивать в пропорциональном соотношении количество энергобъектов и число сотрудников с «Коммунэнерго», то в «Кировэнерго» должно работать более 6000 человек.

- У нас нет водителей, - говорит Владимир Колесников. - Эту функцию берут на себя электромонтеры, которые выезжают на место. Они получают надбавку к зарплате, за то, что выполняют функцию водителя. Мы отказались от пунктов в небольших сельских поселениях, так как это нерационально. Представляете, человек каждый день ходит на работу и просто смотрит в окно, ожидая, когда же наконец случится внештатная ситуация, чтобы просто сообщить об этом выше. У нас за сетями следит автоматика, а бригада обслуживает не один пункт, а целый район.

Конец света не настанет

Что касается потребителей, то «Кировэнерго» сделает все возможное, чтобы эта ситуация никак на них не отразилась. Как заверил Владимир Колесников, о любых авариях и других внештатных ситуациях на электросетях региона он узнает в режиме онлайн.

- Мы четко следим за временем устранения неполадок и, если видим, что специалисты «Коммунэнерго» не справляются или не успевают, всегда быстро реагируем и устраняем проблему. Так что могу заверить, что конечный потребитель без электроэнергии не останется. Кроме того, мы готовы к диалогу и не раз предлагали компании несколько путей решения ситуации. Ответа от «Коммунэнерго» пока не поступило.