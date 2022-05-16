Морг одного из ведущих научных учреждений страны заподозрили в нарушениях при оформлении смертей

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16 мая 2022, 11:06 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: pixabay.com

В деле о нарушениях в скандально известной московской клинике, родственники пациентов которой до сих пор не могут добиться справедливости, появились новые подробности. Тела умерших целенаправленно доставляли в морг ЦНИИ Туберкулеза, которым руководит профессор Атаджан Эргешов. При этом вскрытия вопреки регламенту в большинстве случаев не проводили.

Крайне неприятную историю о том, что в последние годы происходило в частной столичной клинике «Медицина 24/7», одной из самых дорогих в Москве, россияне слышали уже не раз. Загадочные смерти пациентов, после которых родственникам вместо предоставления разумных объяснений лишь выставляли огромные счета – как все это оставалось незамеченным? Ведь должны же были как минимум производить вскрытия. Каждый, кто хоть раз сталкивался с потерей близких, прекрасно знает, что похоронить человека без соответствующего заключения патологоанатома, разрешают лишь в исключительных случаях, даже если признаков насильственной смерти нет. Но, кажется, все возможно, когда речь идет о больших деньгах.

О том, что в клинике происходит что-то неладное, стали говорить еще в конце 2019 года после громкого расследования смерти телевизионного продюсера Владимира Арцибашева. Кто прав, кто виноват в его семейной драме – ковыряться не будем. А по существу – в медучреждение премиум-класса шоумена привезла сожительница. Пока продюсер находился в клинике, его квартиры, которые изначально он завещал детям и бывшей жене, по сомнительным доверенностям на продажу были переписаны на третьих лиц. Дочерей Арцибашева в клинику пускать не хотели. Следственный комитет возбудил уголовное дело. После тщательных разбирательств суд принял решение взыскать с медучреждения в счет компенсации морального вреда дочерям продюсера 50 миллионов рублей. Юристы клиники подали апелляцию.

Судя по многочисленным жалобам, не пускать родственников в этой клинике в порядке вещей – не мешайте лечить и не задавайте вопросы. А все детали – якобы врачебная тайна. Главное – чтобы близкие пациентов вовремя оплачивали километровые счета. Для многих даже забрать своих родных из стен больницы было проблематично. А сутки пребывания, на минуточку, стоят от 100 до 200 тыс. рублей. Плюс многочисленные и не всегда нужные манипуляции – за несколько часов может набежать до миллиона. Родственники некоторых пациентов отмечают, что привозили человека в нормальном состоянии подлечиться, а уже вскоре ему резко становилось плохо, появлялась заторможенность. Заманивают престижностью клиники и обещаниями, кого-то и вовсе обнадеживают в случаях, когда помочь на самом деле уже нельзя. К тому же, в результате проверок выяснилось, что у учреждения не было лицензии на оказание помощи при инфарктах и инсультах. То есть даже принимать Владимира Арцибашева там права не имели.

Но вернемся к вопросу о том, как клинике удавалось не привлекать к себе внимание правоохранительных органов. Ведь если что-то делали не так – это должно было показать вскрытие. Складывается впечатление, что как раз по этой причине на протяжении двух с половиной лет тела скончавшихся пациентов доставляли именно в Центральный Научно-исследовательский Институт Туберкулеза. Видимо, существовала некая особая договоренность. В другие морги столицы тела из клиники не поступали. По данным, которые озвучил главный внештатный патологоанатом Министерства здравоохранения Московской области Сергей Кучук, из клиники в морг ЦНИИ Туберкулеза направили 541 умершего пациента. Из них вскрытию подверглись всего 29. Хотя, по словам эксперта, было множество случаев, в которых закон регламентирует проведение соответствующего исследования. Например, оказание медицинских услуг длилось менее суток, смерть наступила вследствие инфекционного заболевания и, конечно, свежие травмы.

Как отметил судебно-медицинский эксперт ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», заведующий отделением Алексей Бодров, больше всего вопросов вызывает перелом бедренной кости у одного из пациентов. Специалист подчеркнул, что серьезное повреждение могло произойти в той же клинике. «Скорее всего, смерть была связана именно с травмой, а не с заболеванием. Однако причиной указаны именно хронические заболевания», - сказал Бодров в эфире Первого канала. Он также добавил, что правоохранительные органы ЦНИИ Туберкулеза извещены не были, тела не отправили на судебно-медицинское исследование.

Данную информацию подтвердил руководитель ТО Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Роман Курицын, проводивший проверку клиники: «Мы также проверяли деятельность морга. Выявлено, что в ряде случаев не были проведены вскрытия там, где по закону их обязаны были провести».

По мнению экспертов, выписные эпикризы больше напоминают бухгалтерский отчет. «Нет нормальных рассуждений, которые должны быть в медицинской документации о состоянии больного, о том, как оно ухудшалось. В основном представлен реестр проведенных лабораторных и инструментальных исследований, которые увеличивают стоимость нахождения больного на койке», – рассказал Сергей Кучук.

Любопытная деталь – родственники якобы писали заявление, мол, отказываемся от вскрытия, претензий к качеству лечения не имеем. «Где качество оказания медицинской помощи и где отказ от производства патологоанатомического исследования? У родственников нет специальных знаний, чтобы судить о том, имеют они претензии или нет», – недоумевает Алексей Бодров. К тому же, заявления вполне могли быть подделаны. Впрочем, по закону, даже если родственники отказываются от вскрытия, его все равно обязаны провести. Либо причины отказа должны быть четко аргументированы, чего сделано не было.

На истории болезни некоторых пациентов черным по белому рукой представителей администрации написано: «Без вскрытия». То есть совершать подобные нарушения без ведома руководства ЦНИИ Туберкулеза не могли. Либо директор института Атаджан Эргешов прекрасно знал о том, что творится в морге, и по каким-то причинам закрывал глаза на действия сотрудников, либо сомнительные дела происходили у него за спиной, что не менее неприятно. Неужели многочисленные отказы от вскрытия и даже документы, оформленные не по регламенту, не вызывали у ответственного руководителя вопросов?

Тем временем клиника, по сути, по-прежнему работает и принимает десятки новых пациентов каждый день, сменив лишь пару букв в названии. Экс-руководство скрывается за границей, двое врачей сейчас находятся под следствием. А замешанный в криминальной истории морг под управлением тех же людей продолжает проводить и незаконно не проводить вскрытия.