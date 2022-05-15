Daily Express: трое британских наемников находятся на «Азовстали»

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15 мая 2022, 17:07 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Издание Daily Express сообщает, что около трех британских бывших военных находятся на данныу момент на территории «Азовстали». Об этом пишет РИА Новости.

Другой экс-военнослужащий из Британии рассказал Daily Express о судьбах трёх наемников. По его словам, они отправились к украинцам до начала спецоперации РФ, затем же, с началом военных действий, они укрепили неонацистский полк «Азов»* (Организация, запрещённая в РФ)

«Я был с парой канадцев и ничего не слышал о них (британцах) до марта, когда я получил сообщение, в котором говорилось, что они оказались на металлургическом заводе в Мариуполе», — поделился экс-военнослужащий. Также он добавил, что на металлургическом заводе находится их соотечественник, который тяжело ранен.