Возможно ли возродить вымершие виды животных​

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15 мая 2022, 16:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Современная наука идёт вперёд и останавливаться не собирается. Порою то, что мы видели в научно-фантастических фильмах или читали в книгах, становится явью. Но есть одна вещь, которая, возможно, никогда не воплотится в жизнь. Речь идёт о воссоздании давно вымерших видов. «Парк Юрского периода» - отличная серия фильмов, но увы, в реальности такое может быть абсолютно невозможным. То же самое касается и восстановления мамонтов. Воссоздать живого мамонта пытаются уже много лет, строят предположения и идеи, высказывают гипотезы, но пока наука в этом отношении ни на каплю не продвинулась. А всё из-за того, что эта задача может стать попросту нереалистичной для выполнения.

Ещё в апреле 2022 года в журнале Current Biology вышла статья под названием «Исследование геномных ограничений для девымирания на примере тушканчиковой мыши Маклеара». Несмотря на странное название, это исследование можно назвать революционным. Авторы опубликованной статьи – группа генетиков и биологов из Дании, Германии, КНР и США. Они как раз и изучали вопрос на примере вышеупомянутой тушканчиковой мыши. Эта мышь была эндемиком Острова Рождества в Индийском океане. Впервые её обнаружили британцы в конце 19-го столетия. Тогда на остров стали прибывать переселенцы, а вместе с ними туда просочились чёрные крысы.

Тушканчиковые мыши Маклеара вымерли из-за болезни, занесённой чёрными крысами на остров Рождества. Авторы исследования решили секвенировать геном такой мыши, то есть восстановить последовательность нуклеотидов в ДНК. Мышь вымерла сравнительно недавно, и казалось, что сохранность её ДНК достаточно высокая. Кроме того, вид тушканчиковой мыши Маклеара очень близок ко многим современным жизненным формам. Однако учёные не смогли восстановить даже 5% генома. Из статьи можно отметить, что многие части генома, которые не удалось воссоздать, связаны с такими функциями, как обоняние и иммунитет. И эти функции не просто важные, а даже первостепенные.

«Это не какие-то там ненужные вещи, на которые не стоит обращать внимания», - заявил на эту тему руководитель исследования, профессор генетики Том Гилберт, «Поэтому в конце концов у вас получится явно не то, что вы хотели сделать, то есть совсем не то животное, которое вымерло». Иными словами, эти исследования доказали, что возможность восстановления умерших видов может быть навеки недоступной для человечества.