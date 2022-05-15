Спрос на высокобюджетный отдых существенно растёт

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15 мая 2022, 13:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Спрос на высокобюджетные туры за границу на лето вырос в мае на 18-20% относительно аналогичного периода 2021 года. Речь идёт о бронированиях стоимостью от 750 тысяч до 3 млн рублей. Средний чек представляет собой сумму около 1 миллиона рублей. В Fun&Sun заявляют о стабильном спросе и увеличении доли высокобюджетных туров. При этом, какие-либо конкретные цифры не приводятся. О стабильных продажах говорят многие эксперты. Об этом заявляет представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. По её словам, перспективы роста спроса на фоне открытия новых направлений сохраняются.

По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, 55% спроса в премиальном сегменте приходится на Турцию. Далее уже идут Мальдивы и ОАЭ. По остальным направлениям эксперт фиксирует единичные продажи, которые связаны как с отсутствием высокобюджетных отелей, так и с ограниченными возможностями авиаперевозки. В Fun&Sun самыми востребованными странами для премиального отдыха называют Мальдивы, Турцию и Египет. В «Интуристе» к данному списку добавляют Сейшелы.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заметил, что продажи высокобюджетных туров по РФ в апреле-мае выросли на 40% год к году. Их доля в общей структуре спроса увеличивается, но при этом остаётся небольшой. За год показатель вырос с 0.1% до 0.15%. К высокобюджетным внутренним турам директор «Дельфина» относит путешествия с чеком более 400 тысяч рублей. В основном это пляжные туры Крыма и Краснодарского края.