Синоптик Цыганков: в столице ожидаются осадки и повышение атмосферного давления на ближайшей неделе

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2022, 12:12

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT сделал прогноз для москвичей на следующую неделю.

По словам синоптика, погода в мае «нас пока не радует», поскольку преобладают северные и северо-западные потоки ветра, несмотря на иногда проявляющееся солнце.

На следующей неделе ночью возможны осадки и облачность, днём будет преобладать «облачно с прояснениями», кратковременный дождь, температура будет держаться на уровне +11...+16°С . Также он отметил повышение атмосферного давления в ночь со среды на четверг — оно вырастет до 750 мм рт.ст.

