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Начальник Херсонского СИЗО Гуряков: если выпустить заключённых, то в городе начнётся хаос

, 09:35 Источник: РИА Новости

Начальник Херсонского СИЗО Гуряков: если выпустить заключённых, то в городе начнётся хаос
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Сотрудники СИЗО должны выполнять свои функциональные обязанности для предотвращения хаоса. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности начальника следственного изолятора Херсона Игорь Гуряков.
Гуряков сообщил, что ранее ему поступило сообщение от куратора СБУ выпускать заключённых из тюрьм, а также призыв покинуть сотрудникам рабочие места. Он заявил, что вопреки требованиям киевского режима, работникам следует оставаться на своих местах, чтобы предотвратить хаос и мародерство на улицах города.
По его словам, личного состава в Херсонском СИЗО осталась треть, для усиления контроля над заключёнными работники обратились за помощью к правоохранительным органам РФ.

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