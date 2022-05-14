Националисты Латвии «прессуют» Раймонда Паулса

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14 мая 2022, 22:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Раймонд Паулс

Итак, в Латвии очередь дошла и до Маэстро! По мнению националов, Раймонд Паулс должен непременно сказать веское слово о ситуации на Украине. И никак иначе!

Прославленный композитор Раймонд Паулс до настоящего часа не высказал свое мнение о спецоперации… Если быть совсем точной, то Раймонд Волдемарович сказал, что его супруга Лана находится в больнице и ждет операцию, а потому сейчас самое главное – здоровье супруги! И добавил, что жена Лана, уроженка Одессы, воспринимает свой родной город «в прошлом», с тем юмором, энергией…

Видимо, националам Латвии не понравились слова Маэстро и его решили «ткнуть носом»: некий композитор Зигмар Лиепиньш, понятно, что его мало кто знает, заявил: «Сейчас нужно дать понять, на чьей ты стороне, а позиция Паулса разочаровывает. Я думаю, что позиция Паулса тоже очень странная. То, что он сыграл с украинским оркестром – ничего не значит! Его заявление было – он дистанцируется от всего происходящего, что есть личные дела, что супруга Лана находится в больнице… Все это заставляет меня сомневаться, что он на стороне украинцев. Я думаю, что большую роль в этом играет тот факт, что у него хорошие отношения с россиянами, например, с Петром Авеном», - заявил некий латышский композитор.

А депутат Нацблока Александр Кирштейнс, тот, который предложил открыть концлагеря для русскоязычных и им сочувствующим заявил: «Россия должна капитулировать. Нет иного варианта! Безоговорочно! Сладкие языки Кремля в Латвии шепчут, что нужно вести диалог! С кем? К сожалению, такие советы можно услышать в широком аспекте – до Маэстро!»

Что тут сказать? Кому депутат, кстати, женатый на русской женщине, предложил «капитулировать»? Святые Угодники! Как же нужно не знать россиян? Националистам Латвии следует изучить историю… И понять разницу между нацией и национальностью! Видимо, выпимши был…

Что касается Раймонда Паулса, то закрыли бы вы рты, г-на националисты! Вы качали деньги на популярности Маэстро, и вы украли у него деньги! И теперь вы, наглые морды, требуете, чтобы вам «зад» поцеловали! На популярности Маэстро решили попиариться!

Я думаю, что если возникнет спецоперация Риги для спасения Маэстро Паулса, то ее поддержат миллион процентов россиян! Можете, г-да, националы, не сомневаться!