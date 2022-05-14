В Челябинске спасатели провели рейды в парках, чтобы напомнить про открытые окна

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

14 мая 2022, 19:38 Анна Семенова

Многие родители поделились своими лайфхаками по безопасности. Фото: МЧС Челябинской области

Скоро лето и за безопасностью детей нужно следить особенно внимательно.

Лето для спасателей время напряженное. Помимо пожаров, аварий и прочих неприятностей традиционно появляются тревожные звонки о детях в открытых окнах. Тут счет идет на секунды, необходимо успеть.

Далеко ходить не нужно, сегодня, 14 мая в Советском районе Челябинска очевидцы сообщили о малыше, который сидит без присмотра на подоконнике 11 этажа. Окно при этом открыто. Сотрудники МЧС примчались на место, развернули лестницу и поднялись в квартиру. Четырехлетний мальчик был дома один! Его передали полицейским для дальнейших разбирательств. И этот случай закончился благополучно, но так бывает не всегда. Каждый год в сводках появляется информация о погибших ребятах совершенно разного возраста.

Чтобы напомнить о важности надзора за детьми, специалисты полиции и МЧС отправились в рейд по скверам, парках и детским площадкам. Родители с детьми получили памятки и прослушали лекции о безопасности в доме.

Многие из родителей рассказывали о том, что снимают с окон ручки или запирают окна на самодельные запорные устройства.