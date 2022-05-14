Завтра в Челябинске на время Крестного хода будет ограничено движение

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

14 мая 2022, 18:56 Анна Семенова

Крестный ход продолжится около 30 минут. Фото: Епархия Челябинска

В центре города полчаса остановят работу общественного транспорта.

Завтра, 15 мая, в Челябинске состоится общегородское молитвенное шествие, приуроченное к празднику Пасхи. Верующие могут присоединиться к представителям духовенства в 11:30. Сбор - у Свято-Симеоновского кафедрального собора (Кыштымская, 32). Маршрут пройдет по Свердловскому проспекту до храма Александру Невскому на Алом поле. По городу понесут мощи и афонскую икону святого великомученика целителя Пантелеимона. В конечной точке Крестного хода митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит молебен.

Автомобилистам нужно быть внимательными в промежутке с 11:30 до 12:00, на это время будет остановлено движение общественного транспорта на участке Свердловского проспекта от улицы Работниц до Коммуны.