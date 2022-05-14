Нарушает ли правительство Латвии международное право в отношении памятника Освободителям Риги

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

14 мая 2022, 18:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийцы застыли в ожидании – будет ли снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков? Правительство страны, правящая националистическая коалиция, утверждает, что непременно. Будет ли нарушено международное право в случае демонтажа памятника? Балтийское бюро «АН» разбиралось в этом вопросе.

Но сперва я бы хотела понять, как могла возникнуть ситуация, когда народ Латвии «раскололся» на два лагеря – одни утверждают, что снос необходим, а другая сторона называют подобный акт вандализмом.

Знаете, я сегодня проснулась на рассвете с одной мыслью – НЕ МОГУ БОЛЬШЕ НЕНАВИДЕТЬ! Как я могу ненавидеть своих близких-латышей, которые крестили моего сына, спасали моих детей, когда им было больно... В конце концов!!! Помогли мне родить моих троих, таких замечательных детей! Как я могу ненавидеть своего мужа-латыша? Как могу ненавидеть его бабушку Анну, которая прошла сталинские тюрьмы с чудовищными пытками и пешком шла из Сибири к себе домой, в Латвию?

Я родилась в Риге. Потому как одна «сторона» моих близких – балтийские немцы, а другая – сибиряки. Моя родина – Рига. Моя родина – Красноярск. У меня сердце раскололось на две части! И это жестоко!

Жестоко потому, что нас заставляют ненавидеть друг друга! Кто? Разумеется, правящая коалиция националов, которая заседает в парламенте. Они очень умело пользуются своей властью, натравливая людей друг на друга.

Я со слезами вспоминаю прежнее правительство: умное, тонкое, интеллигентное, а главное – образованное. Оно могло сдерживать пыл националов и в Латвии был мир, спокойствие.

И латвийцы расслабились и решили провести «эксперимент» - «впустить» новые партии в парламент страны. Попытка оказалась, как мы видим, фатальной для латвийцев. Несколько партий, желая удержаться в Сейме, сплотились вокруг Нацобъединения... Понятно, что свои желания они воплотили в жизнь – обеспечение на долгие годы, бизнес под шумок... А, что еще надо? Нет, были и честные министры в правительстве, и более того – упрямые, которые знали жизнь латвийцев и хотели изменить их жизнь... Увы, их просто «убрали»! Пример – пожалуйста! На место умницы Илзе Винькеле, министр здравоохранения, «поместили» пианиста Даниэля Павлютса, который, если не пьет кровь младенцев, то поклоняется нечисти и собственному карману, но зато по любому поводу отвечает националам – «Яволь!» Вместо порядочного и трудолюбивого министра благосостояния Латвии Рамоны Петравичи, нынче в кресле «заседает» Гатис Эглитис, который даже в интервью не знает какая минимальная пенсия у пожилых людей, отвечая, что «ээээ, приблизительно, возможно», а выходом из кризиса предлагает объединиться пенсионерам и проживать по «два, три» человека... Но зато подскакивает при появлении националов и руку поднимает в приветствии – «Хайль!»

Все «хорошие» места власти сегодня находятся в руках националистов. Латвийцы, увы, «не просчитали» это.

Кто такие националисты?

Те, кто просто ненавидит то, что связано с Россией, русскоязычными... Это у них в крови с молоком матери... Возможно, как, например, «дебеловатого» депутата Яниса Домбравы, детские обиды, нищета в ранние годы жизни, в которых «виноваты», конечно, русские! Есть те, кто является потомков латышских легионеров СС (и таких в правительстве немало)... Но их связывает одно – желание отомстить русским! И нет других дел! А средства для достижения – все хороши! И даже поставить «на кон» латвийцев – не задумываясь!

Так стоит ли удивляться тому, что националисты, у которых, как мы видим, «нутро нациста», удивляться тому, что памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков решили снести?

Как удалось им достичь подобной цели?

Быть в нужном месте и нужное время! А оно для них наступило 24 февраля! Националисты словно «сорвались с цепи», и, конечно, стали убеждать жителей Латвии, что Россия – враг! И принимать законы... Например, о демонтаже памятника...

Цель у националистов одна – удовлетворить свои желания и отомстить за своих предков-легионеров СС или лесных братьев! Но главная цель – очистить место, где стоит памятник, чтобы потом в парке Победы поставить таблички, казненным военным нацистским преступникам...

Поясняю. В одном своем интервью с экс-полковником КГБЛССР, историкам я услышала: «На месте этого памятника раньше, после войны казнили тех, кто помогал немцам... А потом поставили этот ужасный памятник, как вызов – мол, мы победили!»

Не нужно иметь большой ум, чтобы понять то, как и о чем говорил историк... Нет, на этом месте казнили не тех, кто помогал «просто» нацистам, а тех, кто самолично истреблял евреев, детей, стариков, женщин деревни Аудрини (там заживо сожгли пособники нацистов мирное население – Латгалия), и тех, кто своими зверствами «заслужил» почет и регалии от нацистов.

Так вот этого не могут стерпеть националисты – они хотят «очистить» место и «выпустить» на волю дух «зверя», и его число...

А на кон, как жертвоприношение поставлен Памятник Освободителям Риги.

Разумеется, многие жители Латвии даже не знают о таких нюансах – им внушают, что русские просто плохие! И бьют по национальным точкам! Одна такая – латышский язык! Совершенно понятно, что для латышей Латвия, латышский язык – святыня! Согласитесь, где еще можно сохранить свой язык, как не на Родине? Латышский язык - язык небольшой страны, который не является международным языком... Иными словами, не язык ООН. И, конечно, только в Латвии он может быть сохранен. Честно могу сказать, что достаточно жителей в Латвии, которые не понимают даже латышский язык, вернее, не хотят понимать, а прожили много, много, много лет в стране. Если честно, то я не могу таких людей понять – почему? Латышский язык не является очень сложным, особенно тогда, когда ты находишься в «среде обитания». Германская группа языков. Да и латышский язык дает красивый акцент, по сравнению с эстонским и тем более «простым» литовским. Но главное – человек живет в Латвии и ничего не понимает на государственном языке? Как можно тогда найти работу, например? И элементарное уважение к стране, где живешь!

Я все это к тому, что националисты умело «сыграли» у исторически коренного населения на чувствах – «они не хотят знать язык, они не уважают нашу культуру, традиции и т.д.»

Я бы поспорила насчет «не уважают»... Это просто ложь, но она сыграла роль... Особенно тогда, когда началась спецоперация...

И люди разделились! Люди стали ненавидеть друг друга!

Мы сами жители Латвии впустили ненависть в свои дома! Нас умело «развели», запугали... И это сделала правя националистическая коалиция вместе с иностранным правительством – премьером Кариньшем и президентом Левитсом.

Мня только удивляет – американский премьер Кришьянис Кариньш выполнил уже свою «миссию» - заработал много, его супруга на миллионы скупила недвижимость в Риге в период пандемии - кризиса... Президент Латвии Эгилс Левитс стал миллионером, но совершенно ничего не сделал для блага латвийцев, кроме непонятных националистических лозунгов...

Никогда в Латвии не было президента, который бы так ненавидел «свой» народ и разжигал межнациональную рознь! Результат мы видим! Латвия погрязла в ненависти! И кульминация – памятник Освободителям Риги!

Сейм Латвии принял законопроект, который дает право снести памятник. Законно ли?

На этот вопрос очень интересно ответил лектор кафедры международного и европейского права ЛУ Марис Лейниекс:

«Все, что Латвия может легально сделать — прекратить содержать этот памятник. Иными словами, мести улицу вокруг него. Если она решит пойти дальше и снести памятник, после того, как Россия вернется в международное сообщество, Латвия должна будет [вновь] выполнять обязательства по заключенному ранее договору. А это будет уже невозможно. И это будет фактически нарушением международного права. Закон [принятый сегодня Сеймом] как таковым нарушением не является, но дальнейшие действия, если памятник будет снесен, скорее всего, будут таким нарушением», — пояснил Марис Лейниекс.

Итак, нарушения есть! И последствия будут!

У националистов есть «оправдание» - «Мир поймет почему Латвия пошла на такой шаг!»

Нет, не поймет! Точно! В странах Европы есть памятники войнам освободителям ВОВ и их берегут, к ним несут цветы, никто их не демонтирует! Какое оправдание может быть тогда, когда снесут памятник ОСВОБОДИТЕЛЯМ РИГИ ОТ НЕМЕЦКО–ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ? Так называется мемориал! Именно так! Иными словами, снос памятника – «поклонение фашизму»... Какая страна в Европе, которую Советская Армия и союзники освободили от коричневой чумы, «поймет» нацистов? Более того, есть нарушение международного права!

Но националы сейчас в «угаре»! А, когда человек в угаре, то он не отвечает за свои действия...

Вы думаете, что латвийцы не понимают, какие последствия их ждут, если будет снесен памятник?

Понимают!

Я вчера разговаривала с представителем самой гуманной профессии – врачом Анитой, ангелом-хранителем моей семьи, латышкой... Она сказала: «То, что происходит сейчас – выплеск боли, ненависти... все соединилось и произошел «всплеск»... Я прекрасно понимаю, осознаю, какие последствия могут быть... понимаю...»

Это понимают многие латыши... Понимают, что придется отвечать... Россия точно не оставит такой «акт» без внимания. И ответ будет суровый!

Все имеет свойство заканчиваться – и спецоперация тоже... История сама расставит все по своим местам! Своими действиями националисты Латвии признали правоту России – «нацизм не имеет право на существование!» А, что если не нацизм сейчас творят националисты Латвии? Призывы депутатов Сейма создать концлагеря для «неправильных» в Латвии? Применить силу против мирного населения? Это ничего не напоминает? Третий Рейх и принципы Адольфа Гитлера!

Своим поступком националисты Латвии «развязали» руки России... И что теперь?

Остается только просить Всевышнего: «Господи, пожалей нас, латвийцев! Просто обрати на нас свой взгляд! Повернись к нам! Управь, Господи! Спаси и сохрани!»