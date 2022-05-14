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Глава МИД Лавров: попытки изолировать Россию обречены

, 16:22

Глава МИД Лавров: попытки изолировать Россию обречены
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Изолировать Россию невозможно, несмотря на усилия западных политиков, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 
Представитель власти заявил, что потуги западных политиков изолировать Россию от всех обречены. Он отметил, что многие эксперты начинают признавать этот факт, но  пока не так явно, из-за вопроса политкорректности. 
Тажке Лавров добавил, что среди российских дипломатов были проведены тщательные проверки, по их результатам «предателей найти не удалось». Министр сообщил, что все дипломаты продолжают работать добросовестно, несмотря на политический контекст. 
«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем наши профессиональные обязанности, в полном объеме», — заявил глава МИД РФ.

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Политика

Сергей Лавров: Дипломаты выполняют свою работу, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, даже когда есть риск для здоровья и жизни

Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки предпринимались из-за заграницы, дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, в экстремальных условиях, даже когда есть риск для здоровья и жизни. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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