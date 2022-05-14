Изолировать Россию невозможно, несмотря на усилия западных политиков, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Представитель власти заявил, что потуги западных политиков изолировать Россию от всех обречены. Он отметил, что многие эксперты начинают признавать этот факт, но пока не так явно, из-за вопроса политкорректности.

Тажке Лавров добавил, что среди российских дипломатов были проведены тщательные проверки, по их результатам «предателей найти не удалось». Министр сообщил, что все дипломаты продолжают работать добросовестно, несмотря на политический контекст.