Источник: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне

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14 мая 2022, 15:08 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Херсоне заключенные в СИЗО, расположенном практически в центре города, 11 мая устроили беспорядки и предприняли попытку бежать. Стабилизировать ситуацию с заключенными помогли российские военные.

О бунте в СИЗО в Херсоне информацию раскрыл источник РИА Новости в силовых ведомствах РФ.

По данным инсайдера, в среду, 11 мая, заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность изолятора, обратились за помощь к военной полиции России. Совместными действиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ удалось ситуацию стабилизировать.

На сегодняшний день в изоляторе находятся более 280 заключенных, среди них есть осужденные за тяжкие преступления, в том числе 13 приговоренных к пожизненному заключению.