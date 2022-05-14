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Источник: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне

, 15:08 Источник: РИА Новости

Источник: российские силовики помогли предотвратить побег заключённых из СИЗО в Херсоне
фото: pixabay.com

В Херсоне заключенные в СИЗО, расположенном практически в центре города, 11 мая устроили беспорядки и предприняли попытку бежать. Стабилизировать ситуацию с заключенными помогли российские военные.

О бунте в СИЗО в Херсоне информацию раскрыл источник РИА Новости в силовых ведомствах РФ.

По данным инсайдера, в среду, 11 мая, заключенные СИЗО в Херсоне организовали массовый бунт и вышли из камер. Сотрудники, обеспечивающие безопасность изолятора, обратились за помощь к военной полиции России. Совместными действиями украинских сотрудников СИЗО и военной полиции РФ удалось ситуацию стабилизировать.

На сегодняшний день в изоляторе находятся более 280 заключенных, среди них есть осужденные за тяжкие преступления, в том числе 13 приговоренных к пожизненному заключению.

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