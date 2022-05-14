Apple прекратил выпуск iPod: О чём сожалеют меломаны

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14 мая 2022, 14:17 Диана Анисимова

Компания Apple сняла с продаж музыкальные плееры iPod. Корпорация сообщила в статье «Музыка продолжает жить» на официальном сайте, что продажи устройств будут продолжаться до последней штуки.

«Музыка всегда была частью нашей концепции Apple, и то, как iPod доставлял её сотням миллионам пользователям, повлияло не только на музыкальную индустрию — это предопределило и то, как музыку находили, слушали и делились ею. Дух iPod жив», — поделился Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу.

Первый iPod Classic появился в 2001 году. Через три поколения устройств в Apple выпустили iPod Touch — первый в линейке плеер с сенсорным экраном, который стал наиболее функциональным — у него была камера, доступ к Wi-Fi и к скачиванию приложений. Последний iPod Touch 7-го поколения вышел в 2019 году.

Англоязычные медиа и пользователи соцсетей сожалеют об «ушедшей эпохе iPod». iPod был последней возможностью человечества «обладать музыкой», пусть даже в цифровом формате, перед тем, как в музыкальную индустрию ворвались стриминговые сервисы, взывающие ежемесячную плату за прослушивание миллионы треков «в облаке». Сервисы не отслеживали время прослушивания вашей любимой музыки, не собирали данные о музыкальных предпочтениях и жанрах, не составляли автоматические подборки.

«Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы не стал предупреждать Оппенгеймера о бомбе или прихлопывать бабочку, просто, чтобы посмотреть, что произойдет, я бы вернулся на восемь или девять лет назад и запретил себе обновлять iTunes», — пишет Роб Шэффилд из «Rolling Stone» с горечью вспоминая примитивный интерфейс iPod и оплакивая то, что теперь стриминговые сервисы принадлежат не фанатам, а бездушным и чудовищным корпорациям.

Тем временем 12 мая на территории России Apple отключила оплату за подписки (в том числе iTunes) со счёта мобильного номера «Мегафона», Yota и Tele2. На данный момент, функция доступна абонентам МТС и «Билайна».