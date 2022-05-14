В Эстонию прибыли четыре высокопоставленных чиновника США, в том числе директор Национальной разведки Штатов

В Эстонию на этой неделе прибыли с визитом четыре высокопоставленных чиновника США, в том числе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер и посол США в Белоруссии Джули Фишер.
Информация о визите американских чиновников опубликована в субботу на сайте телерадиовещания ERR.
По данным эстонских СМИ, директор Нацразведки встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, главой МИД Эвой-Марией Лийметс. У нее в планах еще встреча с женщинами - госслужащими.