В Эстонию прибыли четыре высокопоставленных чиновника США, в том числе директор Национальной разведки Штатов

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14 мая 2022, 12:59 Источник: Интерфакс

Таллин, столица Эстонии, фото: pixabay.com

В Эстонию на этой неделе прибыли с визитом четыре высокопоставленных чиновника США, в том числе директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер и посол США в Белоруссии Джули Фишер.

Информация о визите американских чиновников опубликована в субботу на сайте телерадиовещания ERR.

По данным эстонских СМИ, директор Нацразведки встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, главой МИД Эвой-Марией Лийметс. У нее в планах еще встреча с женщинами - госслужащими.