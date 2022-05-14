Глава Крыма назвал страны Балтии карликами, а их народы дикарями​

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14 мая 2022, 12:43 Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму уверены - есть все основания денацифицировать и демилитаризировать бывшую прибалтийскую республику.

12.05.2022 Сейм Латвии большинством голосов разрешил снос местного памятника советским войнам – освободителям Риги. В латвийской прессе памятник называют «спорным», усматривая в нем символ длительной послевоенной оккупации страны Советским Союзом. Российская военная спецоперация, проводимая в Украине, против которой выступили власти Латвии, ускорила решение о сносе памятника.

13.05.2022 глава Крыма обозвал латвийские власти дикарями и местными нацистами, предки которых служили ГИТЛЕРУ. Поэтому советский памятник для них по выражению Сергея АКСЕНОВА «как крест для чертей». «Мы с радостью разместим его в Симферополе, потому что помним и чтим нашу историю», - сказал он и добавил: «Латвия, как и другие прибалтийские карлики, должна заплатить максимальную цену за издевательство над памятью, за свою безумную русофобию».

По открытым данным население Латвии на четверть составляют русские, большинство из которых поддерживает проводимую в Украине военную спецоперацию.