В России автозапчасти за два месяца подорожали на 30%

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14 мая 2022, 11:41 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Трудности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар. Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей.



По данным «Тинькофф Страхования», запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю. Больше всего среди наружных кузовных элементов, вне зависимости от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно. На 32% выросли цены на передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%. Стёкла подорожали на 26%.



«В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы», - рассказал Алексей Гуляев, замгендиректора по сервису «Авилона».



По его словам, «относительно нормально» обстоит ситуация с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), но с агрегатными деталями и электронными блоками есть трудности.



Руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский сообщил, что порядка 30–35% техцентров испытывают сложности с наличием комплектующих, особенно деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники.



Дилеры говорят о подорожании запчастей с февраля в среднем на 30%. Эксперты отмечают, что стоимость некоторых позиций превышала рекомендованную розничную цену в шесть раз.



Рост цен на автозапчасти и их дефицит уже привели к тому, что ЦБ позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса. По каско государство цены не регулирует. Разрешение правительства РФ на «параллельный импорт» запчастей пока ситуацию не улучшило.



