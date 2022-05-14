Важность правильной осанки в нашей жизни и путь к ней

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14 мая 2022, 12:15

Многие согласятся с тем, что правильная осанка является залогом крепкого здоровья и отличного самочувствия. Это правильное положение спины, вне зависимости от того, что делает человек: лежит, сидит, идет или просто стоит. Если вы вовремя поймете, что правильная осанка позволит вам чувствовать себя лучше, то сможете сохранить свое здоровье на долгие года. Ведь позвоночник является основой, на которой крепятся практически все внутренние органы, без правильного положения которого возможны нарушения работы этих органов. Хорошая осанка является залогом здоровья, а также приносит максимум пользы для организма. Она: замедляет быстрое изнашивание различных суставов, способствует равномерному распределению всей массы тела на ноги, спину, препятствует неправильному фиксированию позвоночника в определенной позе, помогает отлично поддерживать внутренние органы в правильном положении, а также позволит расслабить те мышцы, которые не должны быть перенапряжены при ходьбе или в положении сидя, избавит вас от боли в пояснице, спине и мышцах.

Как должна выглядеть хорошая осанка?

Грудной участок здорового позвоночника отличается легким изгибом во внешнюю сторону. Не допускается горб или же слишком глубокий изгиб в области поясницы или абсолютно ровная линия спины. При патологиях и небольших отклонениях от здоровой осанки существуют медицинские термины: сколиоз, искривление позвоночника, патологический ордоз, смещение центра тяжести в поясничном отделе, которое может быть спровоцировано вывихами тазобедренной кости, избыточным весом или неправильной осанкой. В этом случае визуально можно проследить глубокую впадину в области поясницы (слишком большой изгиб, который является патологией) - кифоз - искривление верхнего отдела позвоночника. Данная патология может быть прирожденной особенностью строения скелета человека, а также приобретенной из-за неправильной осанки - плоская спина - практически полностью ровный позвоночник и спина, что очень вредно для внутренних органов, мышц и суставов. Все эти патологии приносят вред не только вашим мышцам и состоянию спины, но и внутренним органам, потому как происходит деформация, а это приводит к их неправильной работе.

Как правильно держать осанку в сидячем положении?

Вы должны расслабить мышцы спины, расправить плечи, а ягодичные мышцы должны прилегать к спинке кресла или стула. Три изгиба, которые были описаны выше в пункте правильной осанки, должны в положении сидя оставаться такими же. Недопустима позиция, когда шея постоянно наклонена вниз, а грудной отдел имеет дугообразное положение. Если вы чувствуете чрезмерное напряжение в мышцах спины в сидячем положении или даже болевые ощущения, то это означает, что вы не приняли правильную осанку. На обе ягодичные мышцы в таком положении должно приходиться одинаковое количество килограммов вашего веса.

Как правильно держать осанку в положении стоя?

Тут вы должны правильно сохранять положение трех изгибов позвоночника, а также не забывайте распределить равномерно массу тела на обе ноги. Старайтесь не забывать о необходимости расправлять плечи. Первое время будет достаточно сложно постоянно контролировать себя и положение спины, но вскоре хорошая осанка станет вашей привычкой.

Как правильно держать осанку во время отдыха или сна, когда вы находитесь в горизонтальном положении?

Даже во время сна следите за тем, чтоб все три изгиба были в правильном положении. Врачи и физиологи советуют подкладывать небольшую подушку под колени, потому как это отлично помогает вашим мышцам спины расслабиться, а поясница, шейный и грудной участки позвоночника будут находиться в правильном положении. Выбирайте матрас, в котором есть прочные пружины отличного качества, ведь необходимо, чтоб матрас принимал форму вашего тела и спины, а не деформировал их.

Причины нарушения осанки.

Возникают на фоне изменений в опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретенного характера (дисплазии соединительной ткани, рахит, травмы во время родов, аномалии развития позвоночника), так и без структурных или функциональных изменений со стороны опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев нарушения осанки имеют приобретенный характер и чаще встречаются у детей.

К наиболее вероятным причинам нарушения осанки относятся следующие: внешние факторы окружающей среды (например, длительное нахождение тела в неправильном положении и формирование патологического стереотипа расположения тела), недостаточное развитие мышечной системы, вследствие низкой или непропорциональной двигательной активности, слабость мышц ответственных за вертикальное положение позвоночника, неудобная одежда, снижение слуха, зрения, плохая освещенность.

Виды нарушения осанки.

Сутулость – увеличение грудного кифоза, сглаженность поясничного лордоза, опускание и сведение вперед плеч, крыловидные лопатки.

Круглая спина – равномерное увеличение кифоза на протяжении всего грудного отдела позвоночника, сглаженность поясничного лордоза, наклон головы вперед, опускание и сведение плеч вперед, лопатки не прилегают к спине, устойчивость тела достигается за счет небольшого сгибания ног в коленях, впалая грудная клетка, уплощенные ягодицы, ограничение движения в плечах (уменьшается возможность полного разгибания в плечах из-за укорочения грудных мышц).

Кругловогнутая спина – увеличение всех изгибов позвоночника, наклон головы, шеи плеч вперед, выступание живота, разогнутость колен, дряблость мышц живота, спины, ягодиц, возможен птоз внутренних органов из-за слабого брюшного пресса.

Плоская спина – сглаженность всех изгибов позвоночника, слабо выражен поясничный лордоз, живот выпирает вперед, слабое развитие мускулатуры туловища, спины, смещение грудной клетки вперед. Плоская спина развивается вследствие функциональной недостаточности мышц, что приводит к нарушению формирования физиологических изгибов. При плоской спине чаще развиваются дегенеративные заболевания позвоночника, больше риск компрессионных переломов.

Плосковогнутая спина – уменьшение грудного кифоза, увеличение поясничного лордоза, узкая грудная клетка, слабость мышц живота.

Нарушения осанки во фронтальной плоскости.

Это тип нарушения осанки представлен сколиотической осанкой: смещение в виде дуги остистых отростков в сторону от средней линии спины, нарушение симметрии частей тела и конечностей относительно позвоночника, наклоны головы в сторону, асимметрия треугольников талии, расположение сосков на разной высоте, асимметрия тонуса и силы мышц в левой и правой половине туловища. Такой тип нарушения осанки, как сколиотическая, иногда сложно отличить от ранних проявлений сколиоза. Главное отличие сколиоза от сколиотической осанки это наличие ротации позвонков при сколиозе.

Симптомы нарушения осанки.

Нарушение осанки не является заболеванием, но создает условия для развития не только заболеваний позвоночника, но нередко приводит к нарушениям в работе внутренних органов. Плохая осанка со временем приводит к развитию дегенеративных изменений в позвоночнике (остеохондроз). Физиологические изгибы необходимы для правильного распределения нагрузок на туловище и изменения биомеханики позвоночника приводит к неправильному распределению нагрузок и избыточной нагрузке на опорно-двигательные структуры. Кроме развития дегенеративных изменений в позвоночнике и изменений в мышцах спины, возможно формирование деформации грудной клетки, нарушение экскурсии грудной клетки при дыхании, что в свою очередь может привести к проблемам в органах дыхания и кровообращения. Кроме того, слабость мышц, в том числе и мышц брюшного пресса, может привести к нарушению работы органов брюшной полости. Поэтому, при наличии первых признаков нарушения осанки необходимо проконсультироваться с врачом-ортопедом, что позволит избежать осложнений в будущем.

Лечение нарушений осанки.

Как правило, диагностика нарушений осанки не вызывает затруднений и врачу ортопеду достаточно осмотра пациента. В некоторых случаях, когда необходимо предотвратить нарушения осанки с деформирующими заболеваниями позвоночника, такими как сколиоз, назначается коррекция осанки требующая достаточно много времени. Лечение нарушений осанки, как правило, комплексное (массаж, мануальная терапия, физиотерапия, применение корсетов и ЛФК). Но есть наиболее удобный и эффективный метод, который сэкономит ваше время и обеспечит результат уже после первой недели его применения. Им является ортопедическое приспособление - магнитный корректор осанки, который способствует её улучшению, а также поможет ослабить боль, снять мышечный спазм, ускорить восстановление позвоночника после травм или операций.

Конструкция корректора состоит из колец или ремней-лямок, которые спереди охватывают плечевые суставы, а сзади на уровне лопаток скрещиваются. Модель выполнена из эластичной ткани. Для усиления интенсивности воздействия используются жёсткие вставки (полиуретановые или металлические ребра), которые оказывают давление на искривлённые участки спины, выпрямляют её, отводят плечи назад и сводят лопатки, формируя правильную осанку. Это положение спины остается в мышечной памяти после снятия корсета. Поза сохраняется и становится привычной. Магнитный корсет будет поддерживать спину в правильном положении, способствует улучшению кровообращения, устраняет боли в спине, а 12 магнитов обеспечат магнитотерапию, которая снимет отеки и восстановит нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшив ваше здоровье. Пояс для коррекции осанки или спиной бандаж широко используется в ортопедии и подойдет для взрослых мужчин и женщин.

Лечебное действие.

Магнитный пояс для спины выглядит как корсет, представленная модель состоит из таких частей: эластичный столб, который проходит вдоль позвоночника, фиксирующий опоясывающий ремень, верхние лямки, которые перекрещиваются на плечах. Основа изделия состоит из плотной эластичной гипоаллергенной ткани, при этом она достаточно тонкая и мягкая, благодаря чему пояс незаметен под одеждой. Корсет охватывает грудной, а также поясничный сегмент позвоночника. Его крепления расположены сзади, они оснащены вставками из пластмассы или металла. Коррекция осанки и профилактика патологий опорно-двигательного аппарата осуществляется благодаря этим усиливающим вставкам.

Это регулируемый пояс с липучками и лямками на спине. Лямки проходят вдоль изгиба плеча, поэтому корсет надежно фиксируется на спине, поддерживая ее в физиологически правильном положении.

Внутри корректора размещены магнитные пластины, которые обеспечивают дополнительное лечебное воздействие. В представленной модели применяется 12 магнитов. Эти вставки вшиваются в пояс на линии поясницы и ремень вдоль позвоночного столба. Благодаря такому расположению корректор демонстрирует максимальный лечебный эффект за счет влияния статичного магнитного поля.

Корректор обладает следующими терапевтическими свойствами: магнитная поддержка позвоночника при его деформации (сколиоз, кифоз и т. д.) на начальных стадиях позволяет исправить незначительные искривления. При регулярном применении пояс улучшает кровоснабжение мышц, нормализует их тонус, за счет того, что мускулы запоминают правильное положение. Мышцы способны выдерживать большие нагрузки, дольше поддерживать позвоночник в правильной позиции. Подходит для пациентов любого возраста и пола. Корсетом просто пользоваться, его можно надеть и отрегулировать без посторонней помощи. Корректор изготовлен из прочной, тонкой, эластичной ткани, поэтому его можно надевать даже под тонкую одежду, заметить его будет трудно. Список преимуществ корректора расширяется благодаря наличию магнитных пластин: магнитное поле низкой частоты действует на молекулы воды, которые входят в состав крови. Тогда они вступают в связь с токсинами и нейтрализуют их действие. Магнитное поле влияет на обмен веществ, облегчая всасывание полезных веществ. Тогда уменьшается воспаление, отечность, ускоряется ток крови на поврежденном участке. Магнитные пластины в корсете влияют на биологически активные точки на теле, как следствие, уменьшаются болезненные ощущения.

Показания.

Прежде чем купить магнитный корсет для спины, нужно изучить показания к его использованию: сутулость на ранних стадиях, остеохондроз, протрузии (выпячивание ядра диска без разрыва наружной оболочки) и грыжи диска (смещение ядра с разрывом), крыловидная форма лопаток, наличие горба, быстрая усталость, дискомфорт в спине при длительной сидячей работе, сколиоз, кифоз 1–2 стадии, кифосколиоз, реабилитация после травмы или операции на позвоночнике и т. д. Корректор эффективен при частых болях, ограничении подвижности. Использовать его рекомендуется для лечения и профилактики патологий, связанных с позвоночником. Благодаря наличию магнитных вставок корректор используют при нарушении функциональности сердечно-сосудистой системы, патологиях нервной системы, дыхательных органов. Корректор с магнитными пластинами рекомендуется носить людям, профессии которых связаны с длительным сидением, например, водители, офисные работники. Эти приспособления помогут избежать деформации позвоночного столба и его дегенеративно-дистрофических изменений.

Ограничения к применению.

Решение о назначении магнитного реклинатора принимает врач после диагностики с учетом заболевания, степени его тяжести, возраста пациента, индивидуальных особенностей организма. Важно понимать, что ортопедическое приспособление в некоторых случаях негативно влияет на состояние здоровья.

Медики выделяют следующие противопоказания к применению корректора: период вынашивания плода, нарушение сердечного ритма. Наличие кардиостимулятора, пониженное давление, дерматиты, сахарный диабет, вегетативная дисфункция, повышенная чувствительность к влиянию магнитного поля, психические расстройства, функциональная недостаточность печени, почек, нарушение свертываемости крови, использование дефибрилляторов, инсулиновых помп. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, перед применением магнитного корсета рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Правила применения.

Носить магнитный пояс для поясницы и корсет для грудо-поясничного отдела следует только после консультации врача. Длительность ношения корректора может достигать нескольких месяцев. Используют ортопедическое приспособление по такой схеме:на протяжении первой недели магнитный пояс рекомендуется носить до 2 часов за сутки. Со второй по пятую неделю время использования постепенно увеличивают на час за неделю. Без перерыва корсет носят не дольше 6 часов. Длительность следующего этапа – 3 месяца. Максимальное время беспрерывного ношения корректора с магнитами не превышает 6 часов. На четвертом этапе время воздействия магнитных волн постепенно уменьшают до 2 часов за сутки. Затем следует полностью прекратить использование реклинатора.

Точную схему применения бандажа с магнитными пластинами составляет врач. Он расскажет, сколько времени в день его носить, с какими интервалами. При этом абсолютно все пациенты должны снимать приспособление перед сном.

Внимание! Если во время регулярного применения магнитного корсета пациент почувствовал слабость, ухудшение самочувствия, то лучше пока отказаться от его применения и проконсультироваться с врачом. Чтобы корректор проявил терапевтический эффект, нужно правильно его надевать. Далеко не все пациенты знают, как правильно надевать корсет. Как правило, в комплекте с изделием имеется инструкция, в которой подробно описан этот процесс. Накиньте лямки корсета на плечи, как рюкзак, расправьте его так, чтобы он максимально прикасался к телу. Плотно обхватите поясом корпус, зафиксируйте застежки. Поправьте лямки на плечах так, чтобы корректор немного отклонился назад. Поначалу пациенты ощущают дискомфорт во время ношения корсета, так как он оттягивает шею и туловище назад. Первый раз рекомендуется надеть корректор под контролем врача, он поможет правильно отрегулировать, а также зафиксировать лямки приспособления, чтобы пациенту было удобно и сохранился терапевтический эффект. Корректор рекомендуется надевать утром, пока мышцы расслабленные, а позвоночник предрасположен к формированию правильной осанки. Фиксировать корсет нужно после полного выпрямления спины. И также важно проследить, чтобы лямки не перекрутились, а их натяжение было умеренным. Если присутствует боль, то немного послабьте ремни, а если они болтаются – затяните. Первое время будет присутствовать дискомфорт во время ношения (особенно при наличии искривления), так как спина не привыкла к правильному положению. Обязательно примерьте выбранный корсет, чтобы убедиться, что вам в нем комфортно и движения не сковываются.

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