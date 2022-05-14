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Глава гуманитарной ассоциации Леруа: Европа превращается в диктатуру

, 11:42 Источник: РИА Новости

Глава гуманитарной ассоциации Леруа: Европа превращается в диктатуру
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com
Европа становится диктатурой, пренебрегающей основными правами и свободами. Об этом РИА Новости заявил президент французской гуманитарной ассоциации «Спасём детей Донбасса» Эммануэль Леруа.
Французская таможня конфисковала гумпомощь, собранную для детей Донбасса. Перевозка должна была осуществиться на территорию РФ, однако не состоялась под предлогом запрета ввоза денежных средств. 
Леруа прокомментировал ситуацию: президент гуманитарной ассоциации заявил, что «Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры» и пренебрегают основными правами и свободами. Также он добавил, что имеет все доказательства относительного того, что поставка гумпомощи на территорию России — это гуманитарная миссия. 

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