Французская таможня конфисковала гумпомощь, собранную для детей Донбасса. Перевозка должна была осуществиться на территорию РФ, однако не состоялась под предлогом запрета ввоза денежных средств.

Леруа прокомментировал ситуацию: президент гуманитарной ассоциации заявил, что «Европа и в частности Франция превращаются в диктатуры» и пренебрегают основными правами и свободами. Также он добавил, что имеет все доказательства относительного того, что поставка гумпомощи на территорию России — это гуманитарная миссия.