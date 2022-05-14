Ушел из жизни член СПЧ Андрей Бабушкин

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14 мая 2022, 10:58

Андрей Бабушкин, фото: vk.com/babushkinandrey

В субботу, 14 мая, ушел из жизни член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Правозащитнику было 58 лет. СПЧ опубликовал сообщение о смерти Андрея Бабушкина в своем Telegram-канале.

В нем говорится: "С сожалением вынуждены сообщить о скоропостижной кончине члена Совета, нашего дорого друга Андрея Владимировича Бабушкина. Вечная память!".

Информация о времени и месте прощания с правозащитником будет объявлена дополнительно.

В соцсети Вконтакте уточняется, что Председатель МОПБО Комитет за гражданские права, Член Совета при Президенте Российской Федерации Андрей Бабушкин умер сегодня ночью. Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что Бабушкин скончался в ночь на 14 мая в реанимации.

Соратники Бабушкина отметили, что он "был светлым, добрым человеком, без которого сложно представить свою жизнь". "Десятки тысяч людей получили от него помощь, он многим спас жизнь, работал, не желая себя", - отметили правозащитники.

Правозащитница Ева Меркачева днем ранее рассказала "Коммерсанту", что Бабушкину несколько дней назад стало плохо, когда они вдвоем ехали в метро на рабочую встречу с представителями одного из министерств. По словам Меркачевой, вызвали скорую. Его госпитализировали, откачали. Врачи в 20-й больнице заявили, что ему необходимо вести здоровый образ жизни. По словам правозащитницы, "он просто себя извел".