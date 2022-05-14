Виновников махинации на олимпийском объекте не стали наказывать

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2022, 10:29 Александр Крохмаль, Журналист

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изменила приговор, вынесенный в 2021 году Ленинским судом Краснодара по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Речь идёт о работах на олимпийском объекте в Сочи, известном под именем «Комплекс гостиниц «Малый Ахун». Апелляционное определение уже опубликовано на сайте суда. Из судебного акта следует, что на скамье подсудимых оказались Сергей Мещеряков, руководитель дирекции НАО «Центр Омега» по строительству «Малого Ахуна», Александр Рубец, исполнительный директор ООО «СМУ Краснодар», Александр Остроухов, начальник участка ООО «Имер Строй» и Владимир Ануфриев, инженер ОАО «Оргтехстрой».

Во время подготовки к Олимпиаде в Сочи «Центр «Омега», принадлежащий администрации Краснодарского края, выступали в роли заказчика нескольких объектов. «Имер Строй» и «СМУ Краснодар» были подрядчиками в проекте «Малого Ахуна». За «Оргтехстрой» закреплялся строительный контроль. Комплекс «Малый Ахун» предназначался для размещения участников Игр. На сегодня объект носит название «Бархатные сезоны». Следствие и суд установили, что с периода 2013 по 2014 годы высокопоставленные сотрудники вышеупомянутых компаний регулярно вносили в отчёты фиктивные сведения об объёмах строительных работ. Следствие пришло к выводу, что отдельные виды работ, учтённые в документах, выполнены не были.

При всём этом должностные лица подписывали акты выполненных работ без всяких замечаний, а подрядчики получали свои деньги. Ущерб НАО «Центр Омега» от действий аферистов превысил 18 млн рублей. Ленинский райсуд приговорил Рубца и Ануфриева к трём с половиной и трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Сергея Мещерякова – к трём годам колонии, а Остроухова к условному сроку. Защита подсудимых Рубца и Ануфриева обжаловала приговор, указав на то, что действия застройщиков следует квалифицировать не как особо крупное мошенничество, а как мошенничество в сфере предпринимательства. Оно является преступлением средней тяжести.

Краевой суд одобрил мнение защиты. В итоге все подсудимые были освобождены от наказания в связи с давностью совершения преступления. Рубца и Ануфриева после оглашения апелляционного определения из-под стражи освободили.