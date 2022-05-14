Эксперт Коротченко: США поставят оружие Украине на 10-15 миллиардов долларов из 40 заявленных

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14 мая 2022, 09:38 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

От заявленных США 40 миллиардов на «ленд-лиз» для поставки оружия на Украину, страна получит боеприпасов на 10-15 миллиардов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой директора "Центра анализа мировой торговли оружием" (ЦАМТО) Игоря Коротченко.

Эксперт считает, что Украина получит от США в лучшем случае оружия на сумму 10-15 миллиардов, 15% из которых Украина нелегально отправит в Африку, Ближний Восток или в страны Латинской Америки.

Коротченко отметил, что американский «ленд-лиз» будет включать в себя накрутку цен для ВСУ, использованную ранее или с истекающим сроком годности технику. Процесс доставки оружия из США также увеличит реальную цену, поскольку необходимы траты на логистику и страховку.