В Подмосковье привезут новое эндоскопическое оборудование

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13 мая 2022, 20:50

Фото: pixabay.com

В Подмосковье закупили 8 новых аппаратов оборудование для проведения эндоскопических. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области отмечается, что медтехнику закупили в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

«Эндоскопы применяются для диагностики органов желудочно-кишечного тракта, нижних отделов дыхательных путей и позволяют выявить на ранней стадии различные патологии, в том числе – новообразования. С начала года мы закупили 8 эндоскопов в 7 медорганизаций на общую сумму 115 миллионов рублей», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Новое медицинское оборудование будет у Озерской, Раменской, Каширской, Луховицкой и других больниц.