В Подмосковье продают яйца динозавров

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13 мая 2022, 20:38

Фото: pixabay.com

Жительница города Белоозерский городского округа Воскресенск выложила объявление в сеть. Она продавала древние окаменелости шарообразной формы за крупную сумму, считая, что это яйца динозавра. К объявлению она приложила фотографии, видео и точный вес каждого предмета. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Уважаемые гедонисты, спешу представить вашему вниманию древнюю окаменелость, природного происхождения, возраст которой десятки миллионов лет. Предметы похожи на яйца динозавра», - написано в объявлении.

При этом женщина предлагает решить покупателям самим, на что похож её товар. Главное, чтобы желания, совпадали с возможностями. Это намёк на цену, так как товар стоит триста тыс. руб.

Палеонтологи утверждают, что на данный момент в России нашли только одно яйцо динозавра, и находка женщины могла бы быть уникальной.

«Если оценивать находку по фотографии, то это – конкреция. Проще говоря, малые минеральные тела округлой формы. Их часто принимают за яйца динозавров», - отметил палеонтолог Ярослав Попов.

Вот только эти минералы не имеют такой ценности.