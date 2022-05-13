Глава крымского Роспотребнадзора против отмены масочного режима​

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2022, 20:36 Источник: Аргументы недели-Крым

Глава регионального Роспотребнадзора сегодня заявила, что масочный режим не может быть отменен.

За последнюю неделю количество ежедневно выявляемых заболевавших covid-19 колеблется от 50 до 33 человек. Такие показатели были в Крыму в августе 2020 года. Потом они поднялись и почти два года были выше. Максимум в 1362 заболевших зафиксирован 19.02.22.

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ пояснила сегодня, что масочный режим в Крыму отменен не может быть несмотря на снижающееся количество больных, так как регион не обладает таким правом – сделать этом можно лишь по распоряжению из Москвы.