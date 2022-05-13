В России происходит замедление темпов недельной инфляции

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13 мая 2022, 20:26

Фото: pixabay.com

За период с 30 апреля по 6 мая темпы инфляции в России снизились до 0,12%. Об этом сообщает «АБН».

По данным Росстата, показатели на неделю раньше составляли 0,21%.

Цены на овощи и фрукты в среднем снизились на 0,2%. Огурцы стали дешевле на 2,9%, а белокочанная капуста — на 3,9%. Снизились цены и на помидоры – на 0,6%.

Дешевле стали также такие продукты, как свинина, мясо кур и варёная колбаса, а также яйца, сахар, шоколадные конфеты и вермишель.

Но некоторые товары, наоборот, подорожали. Так, подорожал картофель на 1,8% и яблоки — на 1,5%. Также цены повысили на 0,7% на бананы.