В Россию не будут привозить санкционные продукты

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13 мая 2022, 20:16

Фото: pixabay.com

В Россию перестали поставлять санкционные товары. С февраля по апрель текущего года Федеральная таможенная служба зафиксировала прекращение их поступления в страну. Об этом сообщает «АБН».

За последнее время из-за мероприятий, которые направлены на противодействие ввозу импортных товаров, обнаружено уменьшение объемов ввоза санкционной продукции в Россию.

Федеральная таможенная служба перекрыла канал ввоза санкционных товаров в Россию. В большинстве случаев эти товары провозили через Белоруссию, потому что власти республики объявили контрсанкции.

По данным пресс-службы Россельхознадзора отмечается, что было существенное сокращение ввоза импортных товаров с января по апрель 2022 года. По сравнению с прошлым годом объемы упали в десятки раз. Но не было уточнений, когда именно санкционные товары ввозили в страну.