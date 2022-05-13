В Латвии начались задержания тех, кто защищает память ветеранов ВОВ

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13 мая 2022, 17:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националисты Латвии совсем «умом тронулись» - начались задержания тех, кто выступает за снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, и за празднование у мемориала 9 мая.



Уже латвийский суд заключил под стражу молодого человека, который подошел к памятнику Освободителей Риги с российским флагом. Суд заключил, как стало известно Балтийскому Бюро «АН», молодого человека в застенки на два месяца. Кстати, молодой юноша является несовершеннолетним! Основание для «скоренького» решения латвийского суда – исключительно замыленное видео. По закону ЛР за прославление «оккупационной» символики – штраф или принудительные работы!



А, разве флаг России – «оккупационная символика»? Точно, что об этом ничего не сказано пока в законах, правилах…



Сегодня, 13 мая, была задержана полицией на Ратушной Площади евродепутат от Латвии Татьяна Жданок… Почему?



Русский Союз Латвии, который возглавляет Татьяна Аркадьевна Жданок решил организовать официально акцию протеста против беспредела властей на День Победы и снос памятника Освободителей Риги. Конечно, Рижская Дума запретила данный митинг. Татьяна Аркадьевна, зная, что придут люди на Ратушную площадь Риги, и, чтобы избежать конфликтов с властями, вышла с плакатом – «Митинг сегодня не состоится!» А, как можно было иначе предупредить людей?!



Моментально полиция задержала евродепутата РСЛ Татьяну Жданок! И сопроводила в полицейский участок! Сейчас с главы РСЛ берут показания в «полицайском» участке…



Полиция Латвия обещала, что никакой нулевой толерантности к тем, кто чтит ветеранов ВОВ в Латвии не будет!