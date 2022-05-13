Южноуральские эксперты прокомментировали «Донбасский консенсус»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

13 мая 2022, 15:21 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Россияне поддерживают действия государства и власти, направленные на защиту территории и соотечественников.

Причины сплоченности общества в условиях западного давления обсуждались участниками круглого стола, который состоялся в Экспертном институте социальных исследований.

По мнению политолога Александра Рудакова, высокий уровень поддержки президента и сплочения основывается на общественном запросе. Сформировался «Донбасский консенсус», который выражается в поддержке действий государства и власти, направленные на защиту соотечественников и территории.

Своими мыслями поделились и южноуральские эксперты.

«Действительно, последние события консолидировали большинство российского общества, - прокомментировал исполнительный директор национального проекта «Сельские школы РФ», руководитель проектов фонда «Институт воспитания строителей страны» Николай Махнев из Миасса. - Давление «коллективного» Запада на наше государство сплотило россиян, которые отчетливо понимают, что это давление на основные базисные ценности, игнорирование наших предпочтений и озабоченностей. Очень важно, чтобы в этом увиден запрос и на социальную справедливость, возрождение и развитие нашего хозяйства, желание и готовность производить «СВОЕ, НАШЕ»».

Заместитель главного редактора сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова добавила, что в Челябинской области уровень консолидации общества достаточно высок.

«Основными факторами консолидации стали необходимость наладить новые экономические связи, работать над вопросами импортозамещения. В новых условиях общество ждет от власти гарантий экономической и социальной стабильности, сдерживания роста цен, сохранности сбережений, наличия лекарств и товаров первой необходимости», - отметила Наталья Окорокова.