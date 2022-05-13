«Миотон» – в серию

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13 мая 2022, 14:31 Ирина БАЛАГУРОВА

Фото Александра Барыкина

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина в план производства включен комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М». Восемь медицинских изделий будут изготовлены уже в мае.



Успешно завершены квалификационные испытания изделия «Миотон-М». В ближайшее время два прибора поступят в Арзамасскую горбольницу №1 для проведения опытных испытаний. Такие решения приняты на совещании под председательством генерального директора АПЗ Андрея Капустина с участием руководителей предприятия, Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ) и Арзамасского торгового дома.



– С отделом главного конструктора и АПКБ за два года провели большую работу по корректировке конструкторской документации, замене материала и радиоэлементов, – комментирует начальник цеха №55 Сергей Князев. – Наша главная задача – начать малое серийное производство и без помех выпустить первые 8 приборов.





Сейчас анализируется себестоимость изделия для утверждения отпускной цены. Прорабатывается возможность замены некоторых радиоэлементов по программе импортозамещения, а также изготовления на площадке АПЗ деталей, которые ранее выпускались в ООО «ФаЗАР».



После опытной эксплуатации «Миотон-М» поступят на реализацию.