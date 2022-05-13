Выручка похоронного бизнеса возросла: после пандемии россияне предпочитают «землю»

Показатели смертности в текущем году выросли всего на 0,2%, а прибыль гробовщиков составила около 16%. В 2019-2021 гг россияне тратили на ритуальные услуги немного, предпочитая кремацию традиционным похоронам. Теперь же традиция «хоронить в землю» возродилась, и похоронные конторы пока оптимистично заявляют о прогрессе. Тем не менее, в отрасли ожидается сезонный спад продаж.
Интересны прогнозы ведущих деятелей отрасли. Илья Болтунов, возглавляющий сеть похоронных домов «Журавли», полагает, что выручка опять упадёт к лету. Это не связано со снижением смертности, просто доходы россиян должны сократиться. Прошлогодняя тенденция хоронить близких в крематории вернётся, поэтому похоронным компаниям придётся нелегко. До этого они выживали за счёт навязывания дополнительных услуг и необоснованного завышения цен. Трудности, по мнению эксперта, возникнут из-за возросших цен на металл и древесину.
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