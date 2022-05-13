Аргументы Недели Общество 13+

Депутата осудили за передачу взяток за заключение госконтрактов на закупку 30 квартир для детей-сирот

, 11:03 Источник: Коммерсантъ

Депутата осудили за передачу взяток за заключение госконтрактов на закупку 30 квартир для детей-сирот
Фото: pixabay.com

В Ярославле депутата областной думы Романа Фомичева приговорили к двум годам строгого режима за посредничество во взяточничестве и обязали выплатить штраф в размере 2,9 млн руб.

Депутату предъявлено обвинение в посредничестве при даче взятки бывшему должностному лицу правительства региона Эдуарду Гребенщикову в период с 1 декабря 2017 года по 13 января 2018 года по поручению взяткодателя для содействия в заключении госконтракта на приобретение на территории Ярославля 30 квартир для обеспечения детей-сирот. Размер взятки составил 1,49 млн руб.

Еще одно уголовное дело в отношении Романа Фомичева по двум эпизодам преступлений (дача взятки должностному лицу в крупном и особо крупном размерах) было прекращено в связи с его активным сотрудничеством со следствием и явкой с повинной. Депутата обвиняли в даче взяток экс-заместителю директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаилу Рысеву за содействие в заключении госконтрактов на приобретение в собственность области квартир для детей-сирот в виде 13,6 млн руб. и четырех мобильных телефонов общей стоимостью 461 тыс. руб.

Задержанному правоохранителями Михаилу Рысеву был продлен срок содержания под стражей до 2 июля 2022 года. Бывшего замглавы аппарата ярославского правительства Эдуарда Гребенщикова будут судить за взятку, посредником при даче которой являлся Роман Фомичев.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика