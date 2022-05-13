Почему семьи сегодня откладывают появление потомства

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13 мая 2022, 09:39 Источник: Российская газета

Для чего сегодня молодые женятся? Какой у них основной мотив - любовь, расчет, дети?



Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН провёл большой социологический опрос в десяти регионах России и получили довольно показательные результаты, рассказывает «Российской газете» заместитель директора Тамара Ростовская. Самый главный мотив при вступлении в брак, причем, как для мужчин, так и для женщин сейчас, это желание иметь рядом близкого по духу, родного, любимого человека, не чувствовать себя одиноким. На втором месте у женщин стремление получить материальные преимущества от совместного ведения хозяйства, на третьем - наличие постоянного сексуального партнера, на четвертом - самостоятельность (в большей степени от родителей), и только на пятом месте стоит рождение ребенка. У мужчин приоритеты выстроены немного иначе. Так, на вторую позицию по значимости они ставят постоянного сексуального партнера, на третью - самостоятельность. На четвертую - материальные преимущества. Но рождение ребенка точно так же стоит только на пятом месте.



Интересно, что такой мотив, как соответствие социальным ожиданиям, который имел значение еще 20-30 лет назад сегодня уже не в тренде. То есть выйти замуж, потому что уже вышла подруга, женились все друзья, требуют родители - нет, сейчас это неактуально. Молодым людям неинтересно, что думают о них другие люди.



Помощь студенческим семьям могла бы существенно изменить демографическую ситуацию в нашей стране. Вот лишь один аргумент: если учесть, что час услуг няни обходится сегодня не меньше 300 рублей, а частные ясли в регионах - 15-20 тысяч в месяц, можно оценить, какую помощь могут получить студенты. Радует, что опыт поддержки студенческих семей есть в регионах. Так, в Ивановской области ввели студенческий капитал, дают 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка. И ведь это только часть льгот, которые могли бы получить обучающиеся родители. Нужны еще и семейные общежития для студентов, нужна материальная помощь. В Югре власти решили компенсировать все расходы по присмотру и уходу за ребенком родителям-студентам и т. д.



Почему так важно, чтобы первого ребенка пара произвела на свет в возрасте именно 18-24 лет, то есть как раз в студенческие годы? Самое главное, что тогда у ребенка значительно больше шансов родиться здоровым. Любой врач скажет, что после 30 лет эти возможности начинают, увы, сокращаться. Посмотрите, что происходит сегодня: четыре года студенты учатся в бакалавриате, потом еще два года в магистратуре, и рождение детей они откладывают на потом. А там - ипотека, построение бизнеса, карьера и так почти до бесконечности. Не то чтобы родители не хотят малыша, нет, дети очень желанные. Но перед тем, как родить, мама с папой стремятся создать для них максимально благоприятные условия. Наш ребенок должен пойти в лучший садик, у него должны быть лучшие одежда, игрушки и т. д. Время идет. Но как показывают исследования, если девушка не родила в возрасте 18-24 года, она потом в лучшем случае выносит только одного ребенка, вряд ли у нее возникнет желание произвести на свет второго и третьего. Сегодня средний возраст рождения первого отпрыска уже достиг 28 лет.



Сейчас только 19 процентов женихов и 31 процент невест вступают в брак в 18-24 года. Причем, еще 50 лет назад почти все пары сочетались в этом возрасте. Сегодня половина всех первых свадеб играется в возрасте 25-35 лет.



