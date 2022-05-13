Директор фонда «ДОКТОР ЛИЗА» Наталья Авилова заявила о необходимости изобретения «телепортации» лекарств

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13 мая 2022, 09:29

фото: pixabay.com

Директор фонда «ДОКТОР ЛИЗА» Наталья Авилова рассказала, что сейчас огромный объем работы фонда приходится на Донбасс. В эфире программы Евгения Примакова на радио Sputnik Наталья Авилова сообщила, что помогать жителям Донбасса начала еще Елизавета Глинка и эта деятельность продолжается.

По информации Авиловой, военный корреспондент Юлия Полухина имеет доступ к информации, к территориям, к которым не имела бы, может быть, даже доктор Лиза. Полухина не просто уехала в ЛДНР, как только это стало возможным, она завозит туда воду, лекарства, и, по возможности, старается вывозить детей.

Руководитель фонда сожалеет, что много времени и сил уходит на бюрократические процедуры. Особенно проблема с лекарствами. Они нужны срочно. Для отправки гуманитарного груза порой приходится заполнять "по три пачки бумаги", "на каждую иголочку должен быть сертификат".

По словам Авиловой, недавно был большой круглый стол в Общественной палате, и все гуманитарщики попросили - упростите схему. Директору передали контакты совершенно уникальных людей.

Авилова рассказала, что руководитель одной из компаний, изобрел "телепортацию" лекарств. У Алексея огромное количество оборудования, лекарств, аптеки на территории – дружественные, его личные, разные. Благодаря его возможностям, теперь когда военкор Полухина известила ночью, что 200 мам с детьми и беременных из Мариуполя эвакуированы в Донецк, но у них отравление, потому что им пришлось пить из луж, срочно нужны препараты, утром фонд находит и оплачивает нужную сумму в Москве, и одновременно в Донецке Юлии отгружают лекарства.