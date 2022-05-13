125 общественных пространств и 140 дворов благоустроят на Южном Урале

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13 мая 2022, 08:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

До 30 мая жители региона должны выбрать, какие территории будут благоустроены в 2023 году. Фото Дмитрия Куткина («Вечерн

Работы будут вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

125 парков, скверов и набережных, а также 140 дворов преобразят в Челябинской области в 2022 году. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Например, в Челябинске озеленят парк «Дружба» по улице Чоппа и сквер у ДК Строителей на шоссе Металлургов. Новый облик получит и территория, прилегающая к Дворцу спорта «Юность». Продолжается работа по обустройству пешеходной зоны по улице Свободы.

Сейчас южноуральцы выбирают, какие территории будут благоустроены в следующем году, и какие объекты на них появятся. Поделиться своим мнением можно на платформе 74.gorodsreda.ru. Голосование завершится 30 мая.