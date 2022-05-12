Врач-онколог Самойлов рассказал о влиянии негативных эмоций на организм

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12 мая 2022, 22:56

Фото: pixabay.com

А вы знали, что органы дыхания и нервная система могут пасть жертвами сдерживания негативных импульсивных эмоций? Нет? В этом вопросе помог разобраться «Вечерней Москве» врач-онколог Игорь Самойлов.



Например, стресс способствует возникновению раковых клеток, которые могут серьезно разрушить организм. Однако не стоит недооценивать эмоции.



«А вот сдерживание эмоций чаще всего бьет по вегетативной нервной системе, внутренним органам. Вследствие этого у пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога», - объясняет врач.



Дело в том, что у человека начинает развиваться психосоматика. Она выражена в физическом повреждении человека с помощью негативных эмоций.



Однако, неприятными последствиями может обернуться не только сдерживание, но и чрезмерная эмоциональность.



«Все-таки именно развитие раковых клеток вследствие эмоционального сдерживания или, напротив, всплеска эмоций — это, скорее всего, одна из причин возникновения онкологии, поскольку не нужно исключать генетическую предрасположенность пациента, общее состояние здоровья и возрастные показатели», - предупреждает Самойлов.