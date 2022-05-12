Профессор ЛУ Юрис Розенвалдс: Президент Латвии всех пришедших к памятнику Освободителям Риги записал к русскому миру

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

12 мая 2022, 22:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Не утихают ссоры, разговоры, действия вокруг памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Политики-националисты захлебнулись ненавистью и уже открыто ставят условия жителям страны – «или с нами, или выметайтесь из Латвии». Иными словами, в Латвии возродился фашизм!



Конечно, это не связано с событиями на Украине, а все гораздо глубже – ненависть националистов ко всему русскому, а главное – Победе в ВОВ.



9 мая стало триггером для нацистов Латвии – не ожидали, что к памятнику придут более 100 тысяч человек, что будут возлагать цветы и чтить память победивших предков.



Кстати, латышские СМИ писали – «пришло только 500 человек», потом уже «пришло 20 тысяч человек» - разумеется, уменьшая сознательно цифры. Но на глаза людей, как говорится, свидетели без надобности.



После вандализма около памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков – уборке трактором цветов, приказ был отдан «тихонько» правящими нацистами мэру Риги Мартиньшу Стакису, люди вновь возложили ковер из цветов у мемориала… Такого националы стерпеть не могли! Быстренько, в темпе латышского «пи-дра-ла-ла», приняли законопроект о сносе памятника, и, конечно, огородили забором мемориал… Я уже не говорю о том, что полиция применила силы против мирного населения! НЕТ, НЕ БЫЛО НИКАКИХ ПРОВОКАЦИЙ - ЛЮДИ СПОКОЙНО ПРИШЛИ ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ!



Более того, глава Госполиции Арманд Рукс заявил, что «ТЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВОВАЛИ СЛИШКОМ МЯГКО, БУДУТ УВОЛЕНЫ!»



Иными словами, кто не применял силу к простым и спокойным жителям Латвии – будет уволен! Вы представляете «демократию» этой страны?



«Даже если памятник не снесут, пусть забудут, в следующем году не будет никакого возложения цветов. Это опасный объект для Латвии. Там будет полиция стоять вокруг, даже если не снесут!» - заявил начальник Госполиции.



Я думаю, а не поторопился начальник с выводами? Заглядывать вперед – плохая примета!



Впрочем, националистам не привыкать – переобуются в полете!



Намедни, президент Латвии Эгилс Левитс написал в латышских социальных сетях: «Собрание живущих в «русском мире» у памятника оккупантов – неуважение к латвийскому государству и латышам. Патриоты Латвии строго отделяют себя от этого. Среднего пути тут нет!»



Ему прекрасно ответил латыш, профессор Латвийского Университета Юрис Розенвалдс:



«Меня совершенно не удивила реакция наших высокопоставленных политиков, так как это продолжение того, что в Латвии давно называют интеграционной политикой. Есть мнение, что латвийские политики, скажем, господин Левитс, гораздо лучше русских знают, что нужно русским, чтобы быть счастливыми в Латвии.



Эта точка зрения существует уже много лет. И я был поражен тем, как быстро они забыли, что говорили в первые дни после 24 февраля. Тогда был элемент страха, «это наши русскоязычные», вместе, политическая нация. Извините, но получилось бла-бла-бла...



Сейчас мы видим, что есть правильное мнение Левитса, а остальные не учитываются, потому что они неверны по определению. И нет попыток разобраться в противоречиях, что меня, к сожалению, не удивляет.



Он [Левитс] два месяца назад говорил немного по-другому. Он должен прочитать то, что он сказал, сделать из этого какие-то выводы, чтобы иметь некоторую последовательность. Из этого твита видно, что делиться не нужно. Здесь с самого начала понятно, кто кому принадлежит... По сути, всех, кто оказался в километре от этого памятника, вне зависимости от мотивации, он записывает в адепты «русского мира». Мне кажется, что это не совсем справедливо, да и сам вопрос гораздо сложнее, чем кажется господину Левитсу», — сказал Розенвалдс.



Как видите, есть разумные из титульных.



Попробуем разобраться!



Президент Латвии Эгилс Левитс назвал памятник Освободителям Риги от НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ – «оккупационным»… А это как? Вся Европа была освобождена советским солдатом от фашистского ига и до сих пор чтит память освободителей! И пример тому – 9 мая 2022 года! А у президента Латвии те, кто освобождал Европу и их союзники – «оккупанты»!



Эй, Европа!!!! Ты слышишь это!



Какое отношение памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков имеет к печальным для Латвии дням, например, депортации? Какое??? Но главное – почему 30 лет все, кто приходил к мемориалу были хорошими людьми, а сейчас враги Латвии?



И еще… Где же был патриот Эгилс Левитс, когда в 50-х годах уехал из родной Латвии по собственному желанию в дальние края?



Простите, забыла!!! Сегодня латышские СМИ яростно объявили, что президент Латвии стал миллионером! Что вы удивляетесь, коллеги, патриотизм же на лицо, когда можно заработать!



Но есть интересный момент! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ ВСЕМ!



Депутат Сейма от националистической партии Александр Кирштейнс заявил: «Всех с цветами, которые пришли к памятнику нужно впустить, а выход закрыть! После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву!»



ВЫШКИ, ТУАЛЕТЫ, БАЛАНДА… Видимо, этот депутат Сейма большой поклонник нацистских концлагерей и иными словами, предлагает возродить их! Вот о чем я предсказывала!!! Кстати, а кем были предки Александра Кирштейнса? Возможно, в архивах России о преступлениях нацистов и их приспешников, есть и фамилия Кирштейнса… Надо разобраться… Если – да, то тогда есть с чем идти в международные суды о преступлениях против человечности!



Но «вишенка на торте» - речь министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, после предложения России забрать памятник Освободителям Риги:



«Вместе со сторонниками Путина!»



А почему бы России и россиянам не вспомнить о тех латышах (именно латышах), которые почему-то обосновались своим обществом в Сибири, Бурятии, Мордовии, Севере России… Они же общаются с латышами из Латвии, правительственные организации – МИД Латвии, Посольство Латвии в России, любят навестить их… Стоит, возможно, обратить внимание на них и вновь посадить «на транспорт» и отправить на историческую родину… Например, домой к министру обороны Латвии на поселение!



Совершенно нормальное предложение! В Латвии же проживают граждане России, которые сейчас подвергаются давлению и откровенному фашизму, потому как русские! И не все могут физически переехать… И не все смогут обзавестись жильем в России, если что… А так, с вариантом «переселение латышей» может и решиться вопрос… Стоит просто подумать.



Что я «предсказываю» из своего опыта, знаний о жизни Латвии…



Может пролиться кровь! И это вполне серьезно! Если начнется снос памятника Освободителям, то точно!



И будет кровь не только жителей Латвии, но и граждан РФ с видом на жительство…



Мне вчера один человек сказал: «Россия не придет спасать вас – занята Украиной!»



Не верю в это!!! Не верю!!! Если прольется кровь русских в Латвии… Русскоязычные надеются на россиян! Они верят России!