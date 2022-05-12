Эксперт Горин предположил, что в этом году горящих путевок не будет

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2022, 22:53

Фото: pixabay.com

Разве плохо то, что курс волюты низок, учитывая то, что туры становятся дешевле, при оплате в рублях? Об этом задумался председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин, размышляя с «Вечерней Москвой».



Разумеется, при отслеживании курса, в зависимости подъема или снижения, можно приобрести по более подходящей цене тур в желаемое место.



«Сейчас курс ниже, чем он был в начале февраля. Волатильность валюты сильно влияет на конечную стоимость международного путешествия. Если посмотреть на курс евро, то он в феврале был 86, потом в какой-то момент 138, а сейчас — 68», - размышляет специалист.



Как раз сейчас курс валюты самый выгодный, что позволит более экономно попутешествовать.



Единственное, что подорожало – это перелеты. В связи с этим, тщательнее планируете международные путешествия, чтобы не «попасть впросак» со стоимостью авиабилета.



Так что горящих путевок в этом году ждать не стоит.