Источник РИА Новости: российские ПВО сбили две ракеты на окраине Херсона

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12 мая 2022, 20:01 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительным данным, в четверг сбили две ракеты с кассетной боевой частью над окраиной Херсона. Эту информацию сообщил источник РИА Новости.

Средства ПВО сбили ракеты над северной частью города.

Военкор информационного агентства ранее сегодня сообщил о взрывах в центре Херсона.

Украинские военные в День Победы пытались атаковать Херсон. В северной части Херсона 9 мая были слышны звуки выстрелов. Сработали системы ПВО, и были перехвачены пять ракет близ села Чернобаевка.

Херсонская область подконтрольна Российским Вооруженным силам.