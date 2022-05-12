В Сибири во время массовых пожаров сгорели сотни жилых домов

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12 мая 2022, 19:34 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Омской области в городе Называевск сгорели около сотни домов. Отправлены в СИЗО глава города Виктор Лупинос и начальник районных электросетей Евгений Шаламов. В Красноярском крае, где из-за пожаров погибли несколько человек, задержаны трое сотрудников филиала «Россети Сибирь».



В пятницу, 6 мая, крупные пожары охватили Омскую область.



«За один день у нас произошло 155 пожаров. Удалось отстоять более десятка населенных пунктов, но в восьми пунктах огнем уничтожено 143 домохозяйства. 319 жителей оказались без крова, в том числе 69 детей», — рассказал Владимиру Путину губернатор Александр Бурков.



По данным местных властей, в шести населенных пунктах пожары произошли из-за короткого замыкания или обрыва порывами ветра электропроводов, попадания искр и огня на сухую траву.



В городе Называевск, где проживают около 11 тыс. человек, огонь уничтожил около сотни домов, примерно 250 жителей, в том числе 53 ребенка, остались без крыши над головой. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки комплектной трансформаторной подстанции. От искры вспыхнула сухая трава, из-за сильного ветра, скорость которого достигала 25 м/с, огонь перекинулся на постройки. Правоохранители задержали мэра Называевска Виктора Лупиноса. Следствие утверждает, что он не обеспечил пожарную безопасность в городе. Адвокат мэра сообщил, что его подзащитного задержали в тот момент, когда тот занимался организацией помощи погорельцам.



Еще одним фигурантом этого дела стал начальник районных электросетей Евгений Шаламов. Он, по мнению стороны обвинения, не обеспечил уборку прилегающей территории от сухой травы.



В Омске задержали начальника цеха АО ТГК №11 Евгения Масленникова. Ему предъявлено обвинение в халатности из-за пожара в городском поселке Новоалександровка, где сгорели 24 дома и один человек погиб. Правоохранители считают, что начальник цеха разрешил подрядной организации проводить сварочные работы по демонтажу металлических конструкций у объекта ТГК в непосредственной близости от жилых домов.



«Это повлекло возгорание сухой травы. Огонь распространился с северо-западной стороны по высокому сухому камышу на частный сектор. Скорость ветра в этот момент составляла 21–25 м/с», — рассказала официальный представитель омского управления СКР Лариса Болдинова.



В Красноярском крае массовые пожары произошли 7 мая. Сгорели 827 строений, в том числе 518 жилых домов, 9 социальных учреждений, погибли восемь человек.



Следствие считает, что причиной возгораний стали короткие замыкания электропроводки и на ЛЭП, которые привели к распространению огня на территориях населенных пунктов. Последние из крупных пожаров, в городе Уяре, где сгорели несколько улиц, и в поселке Лакино, были полностью ликвидированы в ночь на 10 мая. В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности задержаны трое сотрудников филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго».



