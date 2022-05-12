Аксёнов назвал главной задачей обеспечение безопасности жителей полуострова и туристов

При этом в чем состоит опасность Сергей АКСЕНОВ не уточнил, обрисовав проблему в общих словах.
Сегодня, после встречи с зампредом Госдумы Анной КУЗНЕЦОВОЙ, глава региона сообщил: «Наша главная задача вместе с федеральными органами власти совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова» и сослался при этом на закрытие авиационного сообщения, но заверил – туристический сезон состоится в любом случае.
Стоит отметить что закрытие авиационного сообщения с Крымом, как и 10-ю другими аэропортами юга России, официально Росавиация связывает с проводимой военной спецоперацией, но опасения также не конкретизируются: то ли небо нужно для пролета военной техники, то ли есть опасения поражения гражданских судов.
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