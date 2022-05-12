Встречающий российских военных восьмилетний мальчик Алёша из Белгородской области хочет стать военным, генералом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2022, 19:33

Алёша Павличенко, Фото: ТРК Звезда, Минобороны

Восьмилетний мальчик Алёша Павличенко из Белгородской области хочет стать военным, генералом.

Видеоролик, как мальчишка в шлеме бежит навстречу российским воинам, направляющимся на Украину, попало в Интернет, его показали телеканалы. Алёша обратился к военным: «Работайте, ребята, победа будет за нами!»

Военкоры RT спросили Алексея, чтобы он пожелал воинам. Он ответил: «Чтобы они были всегда здоровы... и всегда у них было всё хорошо».

Ещё юный житель Белгородской области рассказал, что иногда он разговаривает с военными, они его спрашивают, как у него дела. По словам Лёши, когда он вырастет, хочет стать военным, генералом.

Оказывается, Лёшы две недели встречает и провожает наших военных. Своей маме мальчик объяснил, что хочет всеми силами поддержать российских солдат.

Минобороны России в своём Telegram -канале опубликовало пост, посвящённый мальчику. Военное ведомство опубликовало картинку с надписью «Спасибо, Алёша».