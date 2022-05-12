Дело сына адвоката Павла Астахова рассмотрят в Саратове

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12 мая 2022, 18:09 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Следствие обвиняет Антона Астахова в крупном мошенничестве, ущерб от которого составил 75 млн рублей. Савеловский суд Москвы не стал рассматривать его уголовное дело, поскольку предполагаемое преступление было совершено в Саратове. Материалы изучат во Фрунзенском райсуде регионального центра.



По данным источников, в уголовном деле фигурирует всего один эпизод. Следствие считает, что сын известного адвоката Антон Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым незаконно получили контроль над одной из компаний, оформили на нее кредиты и совершили несколько притворных сделок.



Известно, что Антон Астахов получил финансово-юридическое образование в Великобритании, а затем в США. Вернувшись в Россию в 2011 году, он начал заниматься бизнесом. В 2014 году предприниматель приобрел порядка 9% акций крымского Регионального банка развития. Причем с появлением нового акционера банк стал работать с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям на востоке Украины, и, по данным СМИ, вести счета Севастопольского казначейства. Однако вскоре у банка Антона Астахова была отозвана лицензия.



В 2015 году бизнесмен приобрел 9% акций Анкор-банка и 9,7% КБ «Церих». После чего стал президентом Анкор-банка, но вскоре и это кредитное учреждение лишилось лицензии. В настоящий момент Антон Астахов, по данным СМИ, значится соучредителем компаний ООО «Институт современных интернет-технологий» и ООО «Новые информационные технологии», занимающихся разработкой интернет-сайтов.



