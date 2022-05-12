В Петербурге похоронили Владислава Шувалова и Андрея Афанасьева, погибших в ходе спецоперации на Украине

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12 мая 2022, 17:17 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

фото: pixabay.com

В Петербурге в четверг похоронили лейтенанта Владислава Шувалова и ефрейтора Андрея Афанасьева, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. За воинский подвиг лейтенант Владислав Шувалов посмертно награждён орденом Мужества.

Ефрейтор Афанасьев представлен к награждению орденом Мужества. Соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших лейтенанта и ефрейтора выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава северной столицы отметил, что Владислав Шувалов - «мужественный и сильный человек, он вырос в семье военного и посвятил себя благородной профессии защитника Отечества». Как заявил Беглов, офицер проявил героизм, отстаивая право жителей Донбасса на мирную жизнь и защищая национальные интересы России.

В словах соболезнования родным и близким Андрея Афанасьева губернатор отметил, что солдат «пожертвовал собой ради свободы и мирной жизни населения Донецкой и Луганской народных республик — детей, женщин, стариков».

Ранее правительство Санкт-Петербурга сообщало о гибели десяти жителей Северной столицы в ходе военной спецоперации. При исполнении воинского долга погиб Мирас Башаков, прощание с ним состоялось 12 апреля.

В Ленинградской области похоронили погибшего в ходе спецоперации старшего сержанта Никиту Петрова. Ему было 27 лет. У мужчины остались четырехлетний и шестилетний сыновья.