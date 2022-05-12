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Губернатор Севастополя выразил соболезнования родственникам погибших на Украине военных​

, 16:26 Источник: Аргументы недели-Крым

Губернатор Севастополя выразил соболезнования родственникам погибших на Украине военных​

Об этом сообщил губернатор, уточнив, что двое были разведчиками, а один специалист-техник из службы обеспечения. 

Похороны прошли 11.05.2022. Михаил РАЗВОЖАЕВ рассказал, что разведчики Максим АЛЯЕВ и Дмитрий ТЫРНОВ погибли «при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции», а Максим КУЛИК при «выполнении задач радиотехнического обеспечения». 

Из слов губернатора непонятно – то ли разведчики ранее (до спецоперации) воевали в Сирии, то ли были переброшены из зоны одного военного конфликта в другой.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю», - сказал РАЗВОЖАЕВ.

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