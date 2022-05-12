Губернатор Севастополя выразил соболезнования родственникам погибших на Украине военных​

Об этом сообщил губернатор, уточнив, что двое были разведчиками, а один специалист-техник из службы обеспечения.
Похороны прошли 11.05.2022. Михаил РАЗВОЖАЕВ рассказал, что разведчики Максим АЛЯЕВ и Дмитрий ТЫРНОВ погибли «при обеспечении выполнения боевых задач во время специальной военной операции», а Максим КУЛИК при «выполнении задач радиотехнического обеспечения».
Из слов губернатора непонятно – то ли разведчики ранее (до спецоперации) воевали в Сирии, то ли были переброшены из зоны одного военного конфликта в другой.
«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Скорблю», - сказал РАЗВОЖАЕВ.