Малые города России: город-музей Одоев, Тульская область

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12 мая 2022, 15:50 Светлана Крылова, член Союза журналистов России, член Союза российских писателей

Фото: город-музей Одоев, Тульская область

Первое упоминание в летописи о городе Одоев Тульской области датируется 1380 годом. Неизвестно, как бы развернулись события Куликовской битвы, если бы самоотверженные жители небольшого городка Одоев (в количестве всего 500 человек!) не задержали бы на подступах к Одоеву (ценой своей жизни и сожжённого города) полчище литовского князя Ягайло, спешащего на подмогу Мамаю в разгар битвы.

Когда после школы я поступила в Московский вуз, то после экзаменов приехала в отчий дом с новым другом, парнем из Поволжья, который в свои 20 лет успел побывать за границей, и ему было что и с чем сравнивать… Всю дорогу он восторгался: «Это же русская Швейцария! Это просто дорога в сказку!.. Ох, как хорошо, что я поехал! Такую красоту надо увидеть хотя бы раз в жизни!»

Слушая его восторженные реплики, я улыбалась и испытывала гордость.

Мне посчастливилось родиться и провести детство в этом уютном зелёном городке, который внесён в список исторических городов России, в золотое туристическое кольцо.

Дорога в Одоев – действительно шикарное зрелище! Холмы, перелески, необъятные просторы роскошных полей, смешанные леса (тульские засеки), проезжая через которые, надо быть аккуратнее – дорогу запросто может перейти лось, перебежать лисица или зайчик.

Город Одоев расположен в 75 километрах от областного центра – Тулы – на берегу реки под названием Упа (приток Оки).



Среди большого количества памятников культуры Тульской области усадьба Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района занимает особое место. История усадьбы исчисляется тремя веками, с даты, когда она перешла во владение генерала Мирковича – участника Отечественной войны 1812 года.



В 20-30 годы прошлого века усадьба Мирковича служила Домом творчества писателей. Здесь почти каждое лето проводил великий поэт Борис Пастернак. В таких роскошных местах живут Муза, озарения и вдохновение. Природа альтруистична – она дарит радость и умиротворение, ничего не требуя взамен.

…Потом усадьба пережила нелегкие времена, как и многие другие памятники истории и архитектуры России.



Реставрационные работы начали проводиться в 2019 году. За три года полностью восстановлен дом генерала Мирковича, благоустроен парк усадьбы, спуск к реке и пляж для посетителей.



С 18 мая 2022 года местные гостеприимные гиды начнут проводить экскурсии по усадьбе легендарного генерала.











Действующий мужской Анастасов монастырь, расположенный недалеко от города Одоев, на другом берегу реки – уникальная достопримечательность Тульского края.







В трёх километрах от городка – деревня Филимоново, родоначальница гончарного народного промысла России.

Здесь были обнаружены залежи чёрной глины, из которой народные умельцы тут же придумали лепить детские свистульки в виде петушков, поросят, слоников, котят-воришек (с курицей в лапах)… Теперь филимоновская игрушка славится по всему миру. В Одоеве проводятся мастер-классы по лепке свистулек, работает музей филимоновской игрушки, где посетители могут не только с удовольствием послушать сказы об удивительном создании игрушки, но и недорого приобрести ярко разукрашенные свистульки на радость своим детям.

Помимо Музея Филимоновской игрушки, в Одоеве вас ждут ещё в четырёх музеях.

Краеведческий. В нем собраны все исторические знания об уникальном городе России. Панорама Соборной Горы (именно так величают городище, то самое, где в 1380-ом году 500 человек оборонялись от огромного полчища литовцев, спешащих выиграть (но напрасно!) Куликовскую битву).

Да и сама Соборная Гора, с которой открываются чудесные виды на перекаты реки, на Анастасов монастырь, на поля и лес, прекрасное место для прогулки.

Музей кружев. Прямо на ваших глазах мастерицы-кружевницы сплетут вам удивительные салфеточки, воротнички, шарфики… По вашему желанию – научат вас делать это самостоятельно.

Музей Одоевского княжества… Это особенная песня. Гости музея погружаются в атмосферу древнего века, могут посидеть на лавочке, на которой восседал сам граф Лев Николаевич Толстой, услышать звуки клавесина и патефона, посмотреть на кухонную утварь прошедших веков. …Выходя после такой экскурсии на улицу, вы ощутите себя в матрице. Словно телепортировались из 14-19 веков сразу в 21-й!

В недалёком будущем готовится открытие арт-пространства в старинной башне, отреставрированной в прошлом году.





И вот ещё что… Невозможно в этой статье не упомянуть имя нынешнего главы администрации муниципального образования Одоевский район. Это Валерий Евгеньевич Крупнин. С конца декабря 2014 года он занимает эту должность. Именно при его непосредственном участии, активности, порою самоотречении посёлок городского типа Одоев вернул себе историческое звание города, стал комфортной зоной жизни для самих одоевцев и привлекательным местом для туристов.





В.Е. Крупнин на рабочем месте.



Дорогие друзья, россияне, приезжайте к нам в гости! Гостеприимство вам гарантировано.

Гостиница новая и очень недорогая. Можно остановиться на несколько дней, чтобы вдоволь и не торопясь насладиться всеми красотами… А вечерами прогуливаться по уютным улочкам и слушать пение иволг, дроздов, кукушек, ночное ухание филина… и смотреть на звёзды, которые здесь почему-то ближе к земле, хоть вставай на цыпочки и натирай их ладошкой… Не просто небо, а живой планетарий!

Тишина. Зелень. Уют. Шум воды и ветра. Полный релакс.

Железной дороги к Одоеву, слава богу, нет. Стука колёс по ночам не бывает.

От Тульского автовокзала – час езды на маршрутке. Маршрутки ходят часто.

А на личном автомобиле дорога занимает минут сорок.



Одоев ждёт ВАС!