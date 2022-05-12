Челябинцам расскажут об особенностях дизайн-кода города

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

12 мая 2022, 15:02 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

13 мая в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Ведущие Андрей Трушников и Максим Бодягин вместе с гостями обсудят интересные новости, а также важные темы.

Об отличительных чертах дизайн-кода города Челябинска расскажет председатель правления Челябинского регионального отделения Союза дизайнеров России, доцент ЮУрГУ Павел Писклаков. Многократный победитель и призер первенства России по гребле на каноэ и лодке Дракон поделится секретами, как достичь успехов в этом виде спорта. Третьей темой стрима станет создание поликлиники для бездомных, об этом расскажет руководитель АНО социальной помощи нуждающимся «Другая медицина» Евгений Косовских, известный многим как «доктор Женя».

Начало утреннего шоу в 8.30 по челябинскому времени. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».