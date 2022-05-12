Предприниматели Южного Урала активно развивают туристическую инфраструктуру

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12 мая 2022, 14:38 Татьяна Михайлова

Южный Урал умеет впечатлять. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уровень сервиса, который предлагают местные курорты, приближается к заграничному.

Пандемия коронавируса стала отправной точной для активного развития туристической инфраструктуры в Челябинской области. Таким мнением поделилась директор магнитогорского туристического агентства Дарья Батурина.

«Появляются мини-отели и базы отдыха как для семейного, так и для молодёжного отдыха. Спектр услуг становится шире, даже в сравнении с 2020 годом, а сервис всё больше приближается к условиям заграничных курортов», - отметила эксперт.

Для отдыхающих одним из главных аргументов в пользу регионального туризма является уверенность в том, что поездка не отменится. В числе самых популярных направлений Южного Урала называют пять: оздоровление, гастрономия, а также активный, семейных и созидательных отдых. На территории региона расположены завораживающие природные достопримечательности, необычные рестораны, известные здравницы. Забронировать путешествие по Челябинской области можно с помощью российских сервисов бронирования. Более подробная информация о туристических достопримечательностях региона опубликована на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области.