В России хотят увеличить зарплаты людям

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11 мая 2022, 23:18

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы внесли законопроект. Теперь минимальная заработная плата без учета премий и компенсационных выплат не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает «АБН».

Данный законопроект будет распространяться на тех россиян, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. Если поправки одобрят, то сотрудники компаний будут получать и МРОТ и компенсации за переработки.

В документе также говорится о том, что на многих предприятиях реального сектора экономики, бюджетной сферы, на государственной службе для большей части работников установлены оклады ниже МРОТ. Это, в свою очередь, неправильно и должно быть немедленно скорректировано.

Отмечается, что федеральный МРОТ в Российской Федерации с первого января текущего года составляет 13 890 рублей.